Horror: un profesor fue sorprendido mirando "porno" en el aula y los padres juntan firmas para expulsarlo

Este pasado jueves, un profesor de una escuela primaria fue sorprendido mientras miraba pornografía en un aula y desató un escándalo.

En un impactante suceso ocurrido en la provincia de Entre Ríos, una nena de tan solo 10 años presenció un momento indignante en su escuela. Según trascendió, la pequeña se acercó al escritorio del docente para hacer una consulta y se encontró con la perturbadora escena: el maestro de Tecnología y Computación estaba viendo contenido sexual en su computadora.

“Se tomaron las medidas correspondientes y la escuela respondió más que bien. Se hizo un acta que se elevó a Minoridad y se lo apartó temporalmente del cargo. Además, se iba a seguir la vía legal. Como padres, también presentamos una denuncia hacia el profesor”, comentó la madre en diálogo con El Once. .La madre de la menor dijo que pese a encontrarse “en shock” por lo sucedido, aclaró que “desde mi opinión, la escuela actuó muy bien”, remarcó.

En tanto, otra madre, indicó que el cuestionado profesor, fue “apartado una semana y luego volvió a dar clases. Ya el lunes, dio el Taller de Robótica. Estamos ante una persona sin ética ni respeto”, sostuvo otra de las madres que opinaron del suceso.

Por otra parte, otro de los padres que se refirieron al tema, afirmó que “ha pasado otras veces, ya ha habido quejas por ese profesor, pero no entiendo por qué sigue en la escuela. Hay que resguardar la integridad de los chicos”, remarcó y agregó que “hace unos años, hubo quejas del preceptor, pero no pasó nada”, recordó.

Hace unos años cuando se denunció la anómala situación, trascendió que el profesor “los hacía jugar a “Simón dice” y le hacía tocar las partes íntimas”, dijo el hombre.“Que un tipo esté mirando pornografía delante de nuestros hijos, me parece una cosa terrible y no es la primera vez, que hay comentarios sobre este tipo. La verdad que es un asco y la escuela tapa cosas. Espero que no lo veamos más en la escuela, porque no me siento segura que mis chicos están cerca de esa persona", consideró otra mujer.

La escuela ha informado que se están tomando medidas adicionales, incluyendo una reunión entre el profesor, su abogado y las autoridades escolares. Mientras tanto, los padres están juntando firmas con el objetivo de expulsar al profesor de manera definitiva.