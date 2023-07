Un papá se quejó de los paros escolares y explotó de bronca: "Igualdad no es hablar con la x, sino que tengan clases”

Guillermo Sierra es el protagonista de un video que se hizo viral tras una reunión de padres en una escuela de Bahía Blanca. En el video, el hombre expresa su frustración por la falta de clases de su hijo debido a los constantes paros docentes.

Tras varias semanas en las que las escuelas estatales bonaerenses estuvieron cerradas, debido por feriados puente o paros docentes y de auxiliares, el reclamo del padre en el Consejo Escolar tomó trascendencia nacional.

El pasado martes, debido al Día del Trabajador Estatal en la provincia, los auxiliares de ATE decidieron hacer paro luego de que la Dirección de Escuelas anunciara que las instituciones debían estar abiertas, no obstante, muchas optaron por cerrar ante la ausencia de personal de limpieza y porteros.

“Mi hijo quiere estudiar aeronáutica, qué clase de técnico va a ser si primero pasa la pandemia y ahora este año se dan los paros. ¿Y el año que viene? El director de la escuela me dijo: ´¿El año que viene te pensás que no va a haber paros con un cambio de gobierno? ¿Qué podemos hacer? Somos rehenes hoy de peronistas, mañana, de radicales, de ATE”.

Luego, indicó: “Yo hice una propuesta y les dije, ¿no pueden tomar otra medida de fuerza? Les dije: ´Vamos todos juntos a la plaza, sin cortar la calle, sin ninguna bandería política, sin ningún bombo. Pero no se caguen tanto en mis hijos’. Lo tuve que sacar a mi hijo de la Escuela 6 porque cada vez que iba el nene mío no tenía actividades en la carpeta y la maestra me decía: ´Papi, hacemos actividad en clase”.

Tras eso, ya muy enojado, dijo: “Igualdad no es hablar con x, igualdad son los chicos de la Inmaculada Concepción que tuvieron clases todo el año”. En ese momento, los presentes comenzaron a aplaudirlo, pero él advirtió: “No, no es para aplaudir, es para llorar, yo tuve que pagar a la Inmaculada para que mi hijo vaya a la escuela, no estoy pagando para que le enseñen cuatro idiomas, estoy pagando nada más para que tenga clases”.

Posteriormente, Sierra habló con Cadena 3 y contó sus sensaciones del hecho. “Me sorprende la viralización del video, pero sé que todos los padres pensamos de la misma manera; independientemente de cualquier bandería política o a qué colegio vayan los chicos, los chicos son lo más sagrado que tiene una persona”

Y añadió: “La educación debería ser una política de Estado independientemente del Gobierno de turno, se deberían poner de acuerdo aunque sea en eso, porque de las escuelas van a salir los futuros médicos y los futuros dirigentes y ¿Qué dirigentes queremos si cursan la mitad del año?”.

“Tengo a uno de mis hijos en una escuela pública y otro en una privada, tuve que sacar a mi hijo de cuarto grado de una escuela pública porque no tenía actividad y le puse una maestra particular”, relató.

Y contó: “Yo en el año 1990 dejé la escuela porque el país estaba prendido fuego y decidí salir a trabajar, pero si yo estoy como esto con séptimo grado ¿Cómo van a estar mis hijos con secundaria?”. “Leí que 8 de cada 10 chicos que llegan a la universidad vienen de la escuela privada, eso es desigualdad”, señaló.

“Mis hijos tienen 13 y 10 años y sueño que no se quieran ir del país, que puedan ayudar en el país; yo laburo 14 horas de algo que no me gusta y no quiero eso para ellos, hoy los pibes piensan que la salida es irse”, cerró.