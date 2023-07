Un adolescente de 14 años se volvió viral en las últimas horas: por placer, da clases en un taller de robótica luego de quedar encantado al realizar un curso.

Braiton Criado explicó que desde chico le gusta mucho la tecnología, armar y desarmar cosas le generaba curiosidad. “Tenía ganas de arreglar cosas”.

El año pasado su mamá le comentó acerca de un curso de robótica. Ahí se decidió a participar para aprender más.

"Me veo en un futuro en esto de la tecnología y quiero hacer programación; hasta la universidad no paro", señaló.

Dijo que el curso "fue una experiencia muy linda". Y amplió sobre la materia: "La robótica es algo que me gusta, me divierte y me va a ayudar mucho".

Sobre el curso, amplió: "A través de cada clase me emocionaba más y ya me quedé con eso de que quiero seguir adelante con la tecnología, por eso este año me presenté como ayudante en el taller de ahora".

Contó que ahora al curso asisten sus hermanas, sus primos y todos los amigos de su barrio. "Yo voy para enseñarles a ellos. Quiero que los demás aprovechen; yo siempre les hablo a los chicos que hablen y participen, que dejen la calle y vengan al curso de robótica", finalizó.