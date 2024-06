Lorenzo Somaschini tiene tan sólo 9 años y es toda una promesa en el motociclismo. El pequeño conductor sufrió un grave accidente y se encuentra internado en terapia intensiva debido a las lesiones sufridas.

El accidente ocurrió este viernes en una jornada de competición de Brasil, durante los entrenamientos libres. Permanece internado luchando por su vida tras perder el control en una curva conocida como Pinheirinho.

“Lolo” fue asistido por el equipo médico de la competencia, quienes lo atendieron de urgencia y lo trasladaron al Hospital Geral da Pedreira, donde estuvo internado en Terapia Intensiva. Posterioremente fue trasladado al Hospital Albert Einstein.

Según el primer parte médico del nosocomio anteriormente mencionado, Somaschini permaneció "la noche estabilizado" a la espera de una mejoría en las próximas horas.

Vale recordar que el propio hospital rechazó las noticias que circularon en las redes sociales sobre su presunto fallecimiento que prestaron a la confusión, y por esa razón pidieron cautela por la "difícil situación" que atraviesa el círculo íntimo del chico.

Justamente, la familia de Somaschini había subido una imagen de Lolo en su cuenta oficial de Instagram, el mismo día del accidente. "Cumpliendo sueños... Primer entrenamiento en Interlago Brasil preparándome para la JuniorCup", detalla la publicación con el joven sonriente previo al incidente.

"Mi sueño es llegar al MotoGP, ser campeón del mundo", destacó el chico en una entrevista a un medio gráfico, quien comenzó a manejar el rodado "desde los cuatro años" siendo una gran promesa del deporte motor argentino que aspira a llegar a la máxima categoría del motociclismo.

"Un día mi papá me llevó al súper a cargar nafta, no me acuerdo bien, pero dimos una vuelta en una 125cc que era de mi abuelo y me encantó. Ahí me agarró eso que no sé cómo explicarlo. Me gustó mucho y bueno...me empezaron a fascinar las motos y acá estoy, listo para correr", comentó el joven, quien debutó el último 14 de abril en Buenos Aires del Campeonato Argentino de Motociclismo de Velocidad.