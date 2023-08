El extraño suceso ocurrió el miércoles en la localidad de Yerba Buena, Tucumán, cuando uno de los dueños del country revisó las cámaras del patio y notó que un raro objeto había caído sobre el césped.

En aquel entonces estaba la empleada doméstica en el lugar y alcanzó a escuchar la explosión y darle aviso a Mariano, residente del lugar.

Iniciando con su relato, el joven precisó que él no estaba en su hogar y que se enteró por celular. "Eran las 8.45 de la mañana del miércoles y una persona que trabaja en mi casa me mandó un mensaje contándome esto. Se asustó pensando que era un tiro. Entonces vi las cámaras y lo encontré", contó.

Relatando lo sucedido en aquel momento, sostuvo que la misteriosa aparición no tuvo un origen exacto según lo observado en los videos. “Ese día me vine a mi casa y me fijé en las cámaras. Además vi que quedó cavado en la zona, pero no encontre nada alrededor, buscamos durante todo el día”, dijo.

"No encontramos ni lo que sea que cayó, pero sí dejó una gran huella", concluyó el joven después de darse un enorme susto y de seguir con dudas de lo que realmente es.