Un merendero del barrio Abel Amaya vende rifas a beneficio para poder pagar la luz

El Merendero El Futbolito, vende una rifa a beneficio para poder pagar una deuda de luz de $400.000. En los últimos meses, este espacio asistió a más de 48 familias con entrega de alimentos, yogures, leches, azúcar, entre otras cosas, pero actualmente, no pueden afrontar el servicio solidario por falta de electricidad.

“Son 300.000 pesos que tenemos que pagar hoy en día para que nos reconecten y 100.000 pesos más cuando se conecte para el mes. En realidad la deuda es casi de 400.000 pesos”, explicó.

En este momento, comentó a ADNSUR que no cuentan con el dinero, “porque el trabajo no alcana para pagar tanto de luz y le pedimos a la vecina que nos pase unos días la luz y ya va más de un mes que le estamos pidiendo, sobre todo por la heladera, por si traen cosas en el merendero que tengo que guardar y en la casa yo trato de ocupar un foco y nada más para que no se le vaya mucho a la vecina”, señaló.

Por la ola de calor, barrios neuquinos se quedaron sin luz

MERENDERO EL FUTBOLITO

Hoy en día tenemos, el espacio intenta asistir a 48 familias, registradas en un grupo de WhatsApp, “tengo varias familias que no agregué todavía porque la realidad es que no puedo agregar sin saber si voy a tener para todos”, sostuvo.

“Nosotros entregamos alimentos cuando tenemos, yogures, panes, lo que juntemos día a día hasta que terminemos la cocina. Esta semana tendría que empezar a hacerse un horno de barro, espo nos va a ayudar mucho para hacer pan”, relató Valeria.

Generalmente, las entregas se realizan los días martes y viernes. “En realidad, hoy en día no tengo fecha ni horario”. Y agregó, “vos te vas al kiosco y compras un kilo de azúcar a $2.000, el kilo de pan, por docena está a $1.500, te vas a comprar papa y cebolla y te sale $4.000, no hay forma de mantener a 5 o 6 hijos a diario”, indicó.

Se conoció el cronograma de pago para los estatales neuquinos

La rifa solidaria tiene un valor de $3.000, y sortea una canasta de alimentos. Aquellos interesados en colaborar, pueden comunicarse al 2974337283.