Guillermo Moreno fue entrevistado en un programa de streaming y tocó diferentes temas después de no haber tenido un resultado positivo en las pasadas PASO 2023.

Dentro la charla de política, el ex funcionario habló de Javier Milei y su resultado en las elecciones de agosto, pero también opinó de lo que podría pasar si llega al sillón de Rivadavia.

“No es un consejo que le voy a dar de ninguna manera. Le tiene que poner seguridad a los perros. Primero van a ir por los perros, alguno de Milei está escuchando”, dijo a través de un streaming el ex candidato a presidente.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Comparando una situación que vivió en carne propia, Moreno continuó: “con él no se van a atrever, pero con los perros... que tenga cuidado. A mí me metieron dos tiros en mi casa, fue la única vez que mi mujer me echó”, recordó. Y añadió: “hicieron de cuenta que entraban a robar porque unos pibes en el edificio se llevaban mal”.

El economista y ex candidato a presidente obtuvo un 0,77% de los votos en las PASO y quedó sin chances de meterse en las elecciones generales que se desarrollarán el próximo 22 de octubre.