Un estudiante de la UNPSJB (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) creó una App para saber a qué hora pasa el colectivo de Rada Tilly.

Se llama Tomás Caniza y cursa el cuarto año de la Licenciatura en Informática, en la Facultad de Ingeniería. El joven estudiante desarrolló una aplicación para conocer los horarios del transporte de la villa balnearia.

El estudiante de la UNPSJB contó detalles sobre cómo surgió la aplicación y su funcionamiento.

“Un día descubrí que hacía algo muy monótono, iba a la galería de mi celular, abría la foto de los horarios del expreso, buscaba el día de hoy y buscaba el horario que me interesaba. Ahí fue cuando recordé que alguien a quien admiro mucho me dijo ‘si una acción es repetitiva, una computadora, seguramente, pueda hacerlo’, entonces dije ¿Por qué no solo elegir la garita y que solo me tire el próximo horario y fin?. Entonces lo hice como algo para mi, pero cuando vi lo útil qué me era dije: Esto no puede quedar acá nomas, lo tienen que tener todos y así llegamos a hoy", recordó Caniza a Rada Tilly Noticias.

En cuánto a la App, sostuvo que la desarrolló usando el lenguaje de programación PHP y la base de datos relacional MySQL. Además, funciona en un entorno web.

"La hice en mi notebook qué me pude comprar en su momento gracias a 1 año de ahorros de trabajar en una heladería y hoy puedo decir que fue la mejor inversión de mi vida hasta el día de hoy", valoró el estudiante de la Licenciatura en Informática.

“La aplicación es responsiva, si bien está pensada para teléfonos, se ve bien en la pantalla de una computadora también”, aclaró.

Por otra parte, se refirió a las garitas de colectivos que tiene actualmente la App e indicó que “en realidad sería que los colectivos tengan GPS o algo por el estilo, ojalá pudiera hablar con la empresa Expreso Rada Tilly y poder llegar a algo lindo, pero por el momento la forma de agregar más garitas es haciendo el cálculo teniendo en cuenta la distancia entre dos garitas y el horario al qué llega a cada una, entonces, damos como ejemplo Brown y Onas 11:00 horas y Salida Terminal 11:30 horas, entonces un cálculo aproximado podría ser que por Diarco pasa 11:10 horas”.

Además, Caniza, reveló que entre otro de los sueños que tiene con la aplicación es “agregar la función de que el usuario pueda elegir el horario que desea consultar y que no sea si o si el actual. De todas formas estoy abierto a propuestas/críticas constructivas”.

“Me veo feliz ayudando, me gusta mucho y si sé que la sociedad está aunque sea un poco más tranquila en su día a día, me llena. Obviamente que hay un botón de “Regálame un café” porque nadie vive del aire, pero yo sé el potencial qué tiene el software y lo caro que es. Si se puede dar una mano a una ciudad que tanto me dio en materia de ocio y seguridad cuando era niño, lo hago con gusto”, señaló.

CÓMO USAR LA APP

🔸Ingresar al siguiente enlace: https://tomyplus.000webhostapp.com.

🔸Elegir la garita que el usuario necesite.

🔸Automáticamente saldrán los horarios aproximados de la llegada del transporte público de pasajeros.