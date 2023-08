En la noche de este domingo se registraron enfrentamientos entre dos facciones de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) en Santa Cruz. Los momentos de tensión ocurrieron en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, pero la alarma se encendió cuando uno de los manifestantes de El Calafate amenazó con “ir a la casa de Cristina Kirchner”.

Según indicaron desde las fuerzas de seguridad, los conflictos se desarrollaron desde este domingo a las 21 horas, donde tuvieron que instalar un dispositivo de seguridad en la sede del gremio en la localidad de Piedrabuena, debido al conflicto de un grupo de trabajadores.

En el interior de la sede del centro había entre 60 y 80 trabajadores que responden al dirigente Rubén Molina. "El otro grupo -facción que respondería a Mateo Suárez- eran 20 personas que estaban en la parte externa, dando a entender que querían tomar el edificio y que querían ingresar", indicó el superintendente de Seguridad de la Policía de Santa Cruz, comisario general Juan José Pérez, en diálogo con La Opinión Austral.

La tensa situación no reigstró detenidos, si bien tres patrulleros con casi 30 policías custodiaron la zona para evitar cualquier conflucto. Se manifestaron con banderas, bombos y quemas de neumáticos.

En la misma línea, en la localidad de El Calafate hubo un episodio de características similares. Un grupo de entre 5 y 10 personas se manifestaron prendiendo neumáticos en la sede de UOCRA. La policía montó un dispositivo de seguridad para evitar consecuencias mayores.

"Uno de los manifestantes indicó que se iba a presentar en la residencia de la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) que tiene en El Calafate. Cuestión que no sucedió, pero por supuesto allí estaba la institución policial para movilizar urgente un patrullero y coordinar acciones preventivas y de vigilancia con la propia custodia nacional. Pero no hubo ningún incidente, no fueron a la residencia", informó el comisario Juan José Pérez.

Cabe destacar que en el pasado se registraron incidentes entre facciones de la UOCRA, con enfrentamientos, detenciones y armas de fuego. Por esta razón, la policía se encuentra en vilo respecto al tema.

Desde la Seccional Zona Sur de UOCRA Santa Cruz, emitieron un comunicado brindando su apoyo a Rubén Molina, delegado a cargo de dicha seccional.

En el escrito, los integrantes del gremio acusan a otra facción del gremio -dirigida por Mateo Suárez- de intentar "tomar la sede de Comandante Luis Piedra Buena", en un episodio que habría tenido lugar este domingo a las 23.30 horas.