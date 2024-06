El pasado domingo 9 de junio, un cura protestó contra Javier Milei en plena misa y sorprendió a todos los fieles. En el medio de la celebración católica, el sacerdote se unió a los feligreses y entonó una frase utilizada en movilizaciones, a favor de la patria.

El hecho sucedió en la Iglesia de la Santa Cruz, ubicada en el barrio de San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires. Allí, el cura cantó contra Milei y el video se viralizó en las redes sociales. “No se vende, la Patria no se vende, la Patria no se vende”, cantó el sacerdote junto a todos los presentes.

En el video que se difundió, el cura levantó el cáliz y la hostia durante la ceremonia. Luego comenzó el canto en defensa de la patria. Asimismo, a su alrededor, los fieles se pusieron de pie y acompañaron la melodía con palmas.

“Amamos la patria, amamos la humanidad, y sean para nosotros pan de vida y de salvación”, agregó. Cabe señalar que la situación se dio durante una ceremonia por Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y también a Víctor Ernesto, hijo de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, quienes fallecieron recientemente.