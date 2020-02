ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - Richard Bucci, un cura de 72 años, dio una entrevista a un medio local de Rhode Island, Estados Unidos, y entre sus declaraciones, hubo una que sorprendió a todos: “La pedofilia no mata a nadie, pero el aborto sí lo hace", dijo.

Bucci, para argumentar sus dichos, aseguró que hay más muertos por la interrupción de un embarazo que por abuso infantil. El religioso se volvió protagonista en las redes sociales luego que sus dichos descolocaran a los usuarios de todo el mundo.

La semana pasada el cura estadounidense publicó un listado de 44 políticos a los que se les prohibía recibir la comunión por haber votado a favor de la Ley de Privacidad Reproductiva. Quien salió al cruce del religioso, fue Carol Hagan McEntee, una representante demócrata del estado Rhode Island, es una de las principales figuras que impulsa la ley que beneficia las víctimas de abuso sexual infantil.

“No entiende nada cuando dice que la pedofilia no mata a nadie“, sostuvo la diputada en diálogo con el medio CBS y señaló que "deberían haber estado en la cámara del estado y haber escuchado los testimonios porque hay víctimas que ya no están entre nosotros. Las que aún escuchamos es porque han tenido suerte y siguen vivos; no han muerto por sobredosis o se han suicidado”.

A raíz del escándalo por las declaraciones del cura, se descubrió que la iglesia local había invertido diez millones de dólares en un lobby en contra de la legislación que protege a las víctimas de abuso infantil, indicó Radio Mitre.