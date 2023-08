En medio de la adrenalina de una transmisión en vivo, un conductor de televisión agarró unas tijeras y se dirigió al camarógrafo para cortarle la “cola de caballo” que mantenía desde hace cuatro años.

Ocurrió en la mañana del 16 de julio de 2020, cuando José Miguel Viñuela, ahora ex animador de “Mucho gusto”, sin autorización previa tomó unas tijeras y se dirigió hacia el camarógrafo José Miranda. “¡El coronavirus lo tiene pegado en el pelo!”, dijo. Y le cortó la cola de caballo que el trabajador, dijo después, “había dejado crecer cuidadosamente por cuatro años”.

Viñuela se puso el pelo recién cortado en la solapa de su saco y pidió que le trasplantaran “la mata de cabello”. Pero ese episodio “risueño” terminó en la justicia.

La situación devino en una demanda del camarógrafo hacia el conductor y, tres años después, un fallo del 23° Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia y ordenó que José Miguel Viñuela indemnice a José Miranda con casi 20 mil dólares.

En la demanda por daños y perjuicios, Roberto Ávila, abogado de Miranda, expuso que el trabajador fue “vejado y humillado por televisión ante cientos de miles de personas, esto se reprodujo por millones en las redes sociales”.

La acción legal se basa en que José Miranda quedó afectado y debió recibir asistencia médica y quedó bajo tratamiento.

LA DEFENSA DEL ANIMADOR

Después del desafortunado episodio, según explicó el abogado de Viñuela, el animador se disculpó pública y privadamente. En la emisión siguiente del matinal del canal Mega, Viñuela leyó un comunicado en el que expresó que “en una situación de contexto humorístico y alegría, las circunstancias me llevaron a cometer este error, del cual me siento profundamente arrepentido y afectado porque jamás he querido menoscabar ni hacer sentir mal a ninguna persona, mucho menos de mi equipo de trabajo… Me avergüenza mucho haber herido los sentimientos de José o de alguno de ustedes en particular y solo me queda decirles con lo afectado que estoy, que si algo puedo sacar positivo de este tipo de errores es que nos sirve para aprender de nuestros errores”.

Luego, Viñuela intentó compensarlo con 400 dólares.

QUÉ DIJO LA JUSTICIA

El fallo firmado por la jueza Katherine Campbell, dice que Viñuela “debió respetar la dignidad de la persona con quien trataba y en todo momento, sin que el tinte humorístico de su forma de conducirse en la televisión justifique lo que hizo”. Y califica la actuación del animador como una “imprudencia inexcusable”.

Como suele suceder la defensa de José Miguel Viñuela apeló a la sentencia. En el escrito, los abogados del animador piden que se revoque la sentencia, se rechace la demanda o se rebaje el monto indemnizatorio.

Al respecto, Roberto Ávila, abogado del camarógrafo José Miranda anunció en el diario Las Últimas Noticias, que las acciones a seguir contemplan pedir que se deseche la apelación y que se aumente el monto de indemnización.

En tanto, el Consejo Nacional de Televisión de Chile (CNTV), multó al canal Mega por 29 mil dólares, aunque ese dinero no llegó al camarógrafo. Eso, para la defensa del demandado, no constituye responsabilidad de José Miguel Viñuela.