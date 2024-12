Un chubutense se recibió de abogado a los 76 años: "Gracias a la educación pública, lo pude lograr"

Rubén Héctor Giorgio tiene 76 años y el 5 de diciembre se recibió de abogado en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew.

En las últimas horas, su logro fue compartido por “Azul al Centro”, y se volvió viral en las redes sociales, con mensajes de muchos chubutenses que lo felicitaron.

Tras estudiar 6 años de italiano en la misma universidad, se anotó en la carrera de Derecho. Giorgio había dedicado gran parte de su vida a la electromecánica, pero se cansó de los números y decidió tomar un camino diferente.

“Siempre me interesó la abogacía porque abarca la historia, la sociología, la política, la economía. Es muy interesante y digo: voy a empezar a ver hasta dónde llego. Materia que apruebe o materia que curse me va a quedar porque me gusta. Empecé en 2017 y fue un cambio muy brusco. El primer año me costó muchísimo pero pude regularizar con las dos materias mínimas y de ahí ir entrando en ritmo”, dijo en diálogo con Jornada.

En medio de la cursada, la vida golpeó a Rubén. Se quedó viudo, pero luego logró iniciar una relación con Delta, una mujer que lo ayudó y motivó para terminar la carrera.

“Siempre fui el de mayor edad entre mis compañeros, tuve algunos de 60 años pero la mayoría podrían haber sido mis hijos; siempre tuve buena relación y me demostraron su cariño cuando me recibí con tantos halagos. Pero siempre preferí estudiar solo, a mi tiempo y hasta acá me trajo”, expresó.

Rubén comentó que por el momento no desea ejercer como abogado, pero seguirá asistiendo a la universidad para participar de clases y relacionarse con nuevos alumnos.

“La universidad pública ha sido la posibilidad de hacer el primario, después el secundario y ahora me ha dado la posibilidad de ser abogado. Hay que aprovechar mientras la tenemos, que es pública, gratuita y que abre los brazos para todas las personas que quieran progresar y realizarse”, finalizó.

Con información de Jornada