Juanchi, un reconocido influencer argentino, visitó Ciudad del Este y recorrió distintos locales para contarle a sus seguidores cuánto cuesta la PlayStation5 versión Pro. Usualmente, releva los precios de Argentina, Brasil y Paraguay.

El video se publicó bajo el usuario @modojuanchi en la plataforma de Tik Tok. El hombre se dirigió a un local de tecnología muy conocido en la zona llamado CellShop. “Es una locura, es hermosa”, comentó al principio del clip.

“La podés comprar por US$985″, agregó. Luego, habló con un joven argentino que había viajado especialmente a Ciudad del Este para comprarse esta nueva versión que sacó a la venta Sony. “Imaginate lo que vale en la Argentina, te ahorraste un montón de plata”, expresó Juanchi.

La publicación tuvo miles de reproducciones y ‘me gusta’. Además, la gente dejó su opinión en los comentarios. “Sí, hoy fui a esa tienda y una locura los precios. Te vi Juanchi a la mañana, pero no estabas haciendo videos, así que no me acerqué a saludarte”, escribió un usuario. “¿Dirección para ir? ¿Tiene garantía?”, consultó un tiktoker.

La PlayStation 5 Pro salió a la venta en Estado Unidos y en Europa el 7 de noviembre de este año. Sin embargo, todavía no se encuentra en nuestro país y no se anunció una fecha exacta de cuándo llegará al mercado argentino y cuál será su precio.

Con información de Todo Noticias, redactado y editado por un periodista de ADNSUR