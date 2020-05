RAWSON (ADNSUR) – En conferencia de prensa desde el Ministerio de Salud, la directora de Patologías Prevalentes y Epidemiología de Chubut, Teresa Strella, se refirió a los cuatro nuevos casos confirmados de coronavirus en la ciudad de Trelew, (tres de ellos relacionados con el caso del taxista confirmado el 26 de mayo), los que se suman a dos detectados entre el 30 de abril y 2 de mayo (ambos relacionados y uno de ellos dado de alta). Y descartó la posibilidad de que exista una circulación comunitaria de covid-19.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que exista circulación comunitaria del virus en la zona, Strella explicó que para que eso exista se deben tener en cuenta varios parámetros: “No hay número específico que lo determine, para considerarlo como tal, se debe determinar una serie de casos que no tiene relación entre ellos y que aparecen simultáneamente en un barrio, localidad o provincia”, señaló.

Asimismo, detalló que se debe tener en cuenta las infecciones respiratorias agudas graves, y en función de esos se monitorea el número de internados que se confirmen o descartan. La saturación del incremento de ocupación de camas y el uso de respiradores. También los movimientos de consultas en los centros de salud, y el registro de muertes dudosas en domicilio “es una sumatoria de indicadores indirectos para poder determinar si hay o no circulación comunitaria”.

Strella aclaró que en Trelew hay dos casos confirmados de coronavirus con separación de cuatro semanas , de los cuales se desprenden cuatro casos más (casos estrechos confirmados) “uno toma la fecha de inicio de síntomas y no cuando se diagnosticó, el primero presentó síntomas el 18 de abril del primer caso, y el próximo es el 18 de mayo, hay un mes exacto”, dijo.

Y aseguró que “hay dos periodos de incubación en dos casos que no están relacionados, el tiempo que ha transcurrido es el tiempo en el que uno estaría en condiciones de afirmar que no están relacionados y que no hay circulación viral sostenida que me permita relacionar un caso con el otro”.

Por útlimo, la funcionaria admitió que en ningún de los casos se sabe el origen “pero eso no significa que esté circulando el virus de manera comunitaria, estamos todo el tiempo revisando esto, y es la pregunta que nos hacemos todos los días. Hoy por hoy esto está consultado con el nivel nacional”, aclaró.