TRELEW (ADNSUR) – Luego de confirmarse un nuevo caso de coronavirus en Chubut, el hermano del paciente positivo- un taxista de la ciudad de Trelew- brindó una entrevista para denunciar que la familia no cuenta con análisis que prueben que el hombre tiene covid-19 y cuestionó la custodia policial dispuesta afuera de la casa de su mamá.

El hombre del que se resguardó la identidad, contó que están pasando un mal momento junto a su familia: “Esto se está convirtiendo en un circo, se están diciendo cosas maliciosos y no sé porqué. Anoche a mi mamá le pusieron consigna policial. Tres patrulleros rodeando la casa, me comuniqué con el jefe de la Unidad y me dijo que habían pedido la consigna policial porque mi mamá no se había querido hacer el hisopado, pero eso es mentira”, dijo.

Asimismo, indicó que él y sus hermanos pidieron, luego de confirmarse el diagnóstico de coronavirus del taxista, que le practicaran los análisis. “No hay ningún protocolo es una gran mentira eso. A mis dos hermanos les hicieron los análisis ayer porque habían estado en contacto hace siete días con mi hermano el que está internado. A mí solo me hicieron un análisis de sangre porque hace un mes y medio que no tengo contacto con mi hermano que está internado”, aclaró.

El hombre además relató que su hermano hace 14 días comenzó con un ataque al hígado, allí fue al hospital donde indicó: “No lo atendieron porque solo esta preparado para casos de covid-19”, por lo que decidió juntar plata para pagar la consulta ya que no cuenta con obra social. “Lo atendieron, el médico le dijo que tenía fiebre y que si o si debía denunciar el caso al hospital. Ahí aparece una ambulancia a buscarlo, lo internaron en la guardia, y a las 23 horas nos enteramos que lo habían entubado, que estaba en terapia”, manifestó.

Luego de que el paciente quedara internado, su hermano expuso que “nos enteramos por los portales de noticias y la radio que mi hermano era paciente positivo de coronavirus, no tuvimos nunca una comunicación oficial, hasta ahora nadie nos avisó, nos dan los partes por teléfono, pero estamos en duda, no tenemos ningún análisis que diga que mi hermano es positivo de covid”, afirmó a Radio Chubut.

Al respecto, afirmó que “No hay nada oficial, nada escrito. Ahora nos dan parte médico 12.30, sabemos cómo está, está estable, no tuvo fiebre, está en una meseta, pero no tenemos ningún papel”, insistió.

Por último, aclaró que su hermano decidió dejar el taxi hace 14 días cuando comenzó a sentir molestias estomacales “no anduvo por ningún lado se quedó en la casa encerrado, salió dos veces para ir al médico”.