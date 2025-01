Traniela criticó la marcha LGBT+ en contra el gobierno y lanzó graves acusaciones: "Me estuvieron discriminando"

Traniela Campolieto salió con los tapones de punta contra el colectivo LGBT+ asegurando que fue discriminada por sus decisiones personales e incluso afirmó que hasta llegó a ser amenazada por no querer ir a la movilización en contra del gobierno de Javier Milei.

“Seguramente es una distracción de temas más importantes”, indicó la primera piloto ‘trans’ de Latinoamérica y sostuvo que la convocatoria del colectivo “una agenda lobbista”.

Traniela, en comunicación con Noticias Argentinas, añadió a su vez que muchos de los integrantes de la organización la discriminaron y llegaron a menospreciar por varios meses al ser "lo que ellos y ellas quieren".

En ese tenor, la piloto explicó: "están las entrevistas en YouTube. Fue muy chocante salir del closet y encontrarme con un colectivo de esta manera. Me amenazan y me insultan por no ir. ¿Qué es la marcha? Una agenda lobbista. Hay mucha gente que también es del colectivo y que no va", opinó.

"Me identifico con Traniela, es decir, conmigo. Sé muy bien lo que quiero y cuál es mi mensaje".

Por otro lado, no criticó al Gobierno luego de las declaraciones del presidente en el Foro de Davos, pero sí dio su punto de vista: "fue sólo un discurso con menciones desafortunadas, hubo otras cuestiones que estuvieron bien".

Respecto de su actualidad, dijo: “Yo hago mi vida. Y él solo dio un discurso con menciones desafortunadas pero otras cuestiones estuvieron bien, como el tema de la imposición desafortunada de la agenda, que es lo que están haciendo ahora”.

Al convertirse en una figura pública, la piloto expresó haber enfrentado críticas por parte de la comunidad LGTB+, declarando que "nadie (del colectivo) estuvo a su lado". Además, señaló: "Quiero que dejen de discriminarme, es una vergüenza. Tengo todo guardado y están las entrevistas. Es un colectivo precario y obsoleto que necesita modernizarse", finalizó.