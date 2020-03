COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Cuerpo de Delegados y los trabajadores de la Salud del Hospital Regional emitieron un comunicado este domingo e informaron que "ante los últimos acontecimientos y la reiterada situación de atraso salarial, vemos con una gran preocupación e incertidumbre que no se ha resuelto nada en relación a este punto, viendo que ya se ha iniciado el mes de marzo".

"La situación económica de los trabajadores se ha profundizado desde el inicio del año ya que el pago escalonado deja a la mayoría de los trabajadores de la salud y demás estatales sin cobrar los sueldos en tiempo y forma, con dos meses de atraso salarial", dijeron.

"Siendo este, el tema principal a resolver, es inaceptable tener hoy, dialogo con el gobierno Provincial, ya que si no están dadas las garantías económicas para el pago en tiempo y forma de nuestros salarios, tampoco lo estarán para saldar la deuda del acuerdo paritario", aseguraron.

En este sentido afirmaron: "repudiamos la actitud servil del ATE Provincial y local que se sienta a discutir y acepta la propuesta del pago de la deuda sin tener resuelto el tema del retraso salarial. Rechazamos la artera intencionalidad del Gobierno de Arcioni y del ATE que en complicidad montaron el circo de la negociación, pretendiendo que los trabajadores aceptemos la propuesta de pago de la cláusula gatillo en cuotas, teniendo en cuenta que todas estas negociaciones son en el marco de una conciliación obligatoria que fue rechazada por el conjunto de los trabajadores de este Hospital Regional".

Continua el acampe y encadenamiento frente al MINISTERIO DE SALUD hoy ASAMBLEA a las 11,30 horas frente al Ministerio,... Publicado por Sindicato De Salud Publica -SiSaP en Lunes, 2 de marzo de 2020 El comunicado de Rawson

En este contexto, en el documento, los trabajadores exigieron y manifestaron:

1. El pago urgente de los salarios de enero a los rangos que aún se les adeudan.

2. Rechazamos cualquier negociación que no garantice en primer lugar el Pago Urgente del pago de nuestros salarios en tiempo y forma. Y rechazamos cualquier propuesta que no cumple con el acuerdo paritario homologado en 2019. No a una nueva renegociación.

3. El Cuerpo de Delegados no participara de ninguna reunión o asamblea, donde se pretende formalizar la entrega del pago de la cláusula gatillo de cuotas por parte de ATE. Continuamos con las medidas de fuerzas hasta tanto no se regularice el pago de sueldos en tiempo y forma.

4. El pago urgente de la totalidad de lo adeudado

5. Basta de pago escalonado y retraso salarial.

6. Rechazamos las medidas de ajuste y exigimos la Ley Tributaria