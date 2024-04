Trabajadores de Uber integran una cooperativa y buscan una alternativa para "no dejar a 1.000 familias en la calle"

Este miércoles 3 de abril se llevó a cabo una concentración de trabajadores de Uber frente al municipio en Comodoro Rivadavia, tras el conflicto que mantienen con taxistas y remiseros en la ciudad. Cabe recordar que los trabajadores reclaman por la defensa de su derecho al trabajo. Mientras que -del otro lado- taxistas y remiseros plantean que existe una competencia desleal y remarcan la falta de regulación equitativa.

En este marco, Mariam Kühnle abogada asesora de Uber y representante legal de la Cooperativa “Comodoro Te Lleva”, explicó que la situación de los trabajadores. Además, dio detalles de la cooperativa conformada y la aplicación que se encuentra en funcionamiento y que ya usan más de 700 conductores de la ciudad.

“Nace la Cooperativa a partir de la necesidad de formalizar una actividad que no estaba regulada en la ciudad. Se conformaron como cooperativas, se genera la propia aplicación de la cooperativa, muy similar a lo que es Uber, hoy también en funcionamiento en la ciudad y tengo la representación legal de los conductores”, explicó la abogada.

“Es una presentación a los efectos de generar la reunión que ya había dado algún inicio por agosto o septiembre del 2023, con la necesidad de prorrogar y estirar un poco en el tiempo. Ahora ante las situaciones de público conocimiento de la semana pasada con respecto a taxis y remises, las amenazas recibidas, los intentos de intimidar ante la cooperativa en su totalidad cuando estaban reunidos”, agregó.

De esta manera, sostuvo que la idea es “manifestar cuáles son las propuestas, cuáles son las posibilidades que la cooperativa se plantea a los efectos de no dejar a 1.000 familias en la calle y que todos puedan desarrollarse laboralmente como una alternativa, ante esta situación difícil que está atravesando la ciudad y el país”.

“La idea es que el ejecutivo escuche, que vea y analice las propuestas”, además, poder “a través del diálogo eliminar en principio la totalidad de los actos de violencia y amenazas que existen y para continuar, una solución definitiva a todas las partes”, añadió Kühnle. “Hoy aproximadamente 700 conductores están en ‘Comodoro Te lleva’ y la totalidad que usan las aplicaciones como salida laboral, superan las 1.000 familias”, explicó.

Por otra parte, Héctor Haro representante de “Comodoro Te Lleva” sostuvo que Ricardo Gaitán y un secretario del sector, “nos recibieron las notas”, además sostuvo que “hicimos los pedidos pertinentes de todo lo que ha pasado, lo que viene sucediendo y le dejamos la nota al intendente y al secretario de gobierno también”.

"Dejamos una nota tipo un petitorio como para que nos puedan recibir y en su momento acercarlo y seguir en todo esto, que lo que queremos es quedar legalizados, quedar bien", señaló Haro.

Por otra parte, el representante de la Cooperativa Comodoro Te Lleva indicó que durante el fin de semana secuestraron tres vehículos a trabajadores. “Lo que pasa es que nos están buscando, nos están persiguiendo, están haciendo su trabajo según ellos, pero legalmente creo que se están equivocando en los secuestros de la unidad”, explicó.

“Estaría bueno que hagan el trabajo como una acta, una infracción y después vemos cómo sigue todo. Pero en este momento un inspector de tránsito a veces, tiene la facultad de ser fiscal, policía, juez, todo junto en un solo momento, es algo increíble”, agregó.

“Vamos al concejo a entregar otra nota para que tengamos una audiencia y ver cómo podemos resolver este tema que no está regulado, pero queremos ver qué posibilidades nos dan de poder regular esta aplicación”, señaló.

Además, ante las críticas sostuvo que “tenemos un seguro de pasajeros transportado, yo pago monotributo, ingreso bruto, patente”. “Somos toda gente de trabajo, no nos va la violencia, a nosotros nos conoce todo el mundo, entonces no podemos andar siendo un vil patotero. Mientras tanto vamos a seguir trabajando y después pelearemos con la aplicación, cómo será el tema porque la aplicación nos da la oportunidad de trabajar”.

En tanto, sostuvo que existe un gris porque “no está habilitado, pero tampoco no está no habilitado”. “Todo el mundo dice ilegal. Ilegal sería un delito. Que yo vaya y robe algo, eso es ilegal, lo que estamos haciendo nosotros es trabajar. Estamos por necesidad”, recalcó.

LA REUNIÓN CON AUTORIDADES ANTE LOS HECHOS DE INSEGURIDAD

El pasado jueves 28 de marzo, hubo tensión en una reunión de trabajadores Uber, luego de que dos vehículos que fueron identificados como pertenecientes a un taxi y un remis, dispararon hacia el lugar y escaparon.

En este sentido, según pudo saber ADNSUR, Mariam Kühnle, abogada asesora de Uber, reveló que hubo una reunión con autoridades para hablar sobre el hecho de inseguridad en Comodoro Rivadavia.

“Tuvimos una reunión con Ricardo, con gente de comisaría también. La reunión tuvo que ver pura y exclusivamente con las cuestiones de seguridad, las amenazas y los problemas que se han tenido en los últimos días. Quedó programada una reunión con el Ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz para los próximos días a los efectos de resguardar, mientras se empieza a tratar la cuestión de fondo y ver la posibilidad de reglamentación o lo que vaya a suceder entre el ejecutivo y legislativo”.

En tanto, sostuvo que “la reunión fue productiva”. Además, sostuvo que “ellos manifestaron la voluntad y los cuidados necesarios”. Por otra parte, indicó que la consulta de datos de los pasajeros y los vínculos con el conductor “quedaron fuera de discusión, eso no es legal y no va a suceder”. “No es Ricardo (Gaitán) quien vaya a dar la respuesta con respecto a las multas pero si por lo menos con respecto a la documentación y la acreditación de vínculos con respecto a los pasajeros y claramente no va a suceder o por lo menos fue el compromiso y espero que se sostenga”, agregó.

Con respecto al secuestro de un vehículo a un chofer, Kühnle “ha sucedido los últimos días de la terna pasada, ha sucedido este fin de semana, no muchos, pero han secuestrado vehículos que luego se hace el descargo correspondiente y al tribunal falta no le queda otra que hacer la devolución”.

Además, explicó que “por el momento multas exageradas no se han dado y de hecho las multas que se han realizado se hacen los descargos correspondientes y en los casos que no se retiran se comienzan a judicializar".

Por último, confirmó que los conductores siguen trabajando, “hasta que no haya reglamentación, va a ser una tarea difícil, un trabajo judicial y un trabajo con el juzgado de faltas, pero van a seguir trabajando”.