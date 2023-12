Este jueves, el gremio de SUPA comenzó un paro sorpresivo por reclamo salarial y dejó a 60 barcos sin la posibilidad de descargar el recurso que se encuentra en estado de descomposición.

ADNSUR conversó con Gustavo González, presidente de la Cámara de la Flota Amarilla, quien indicó que se trata de “450 toneladas de pescado que están en proceso de descomposición y es un daño económico de casi 5 millones de dólares”, además, señaló que "es una medida grave ambiental que nadie está tomando dimensión del efecto que esto puede causar".

Debido a ello, la Secretaría de Pesca tomó intervención se dio por pausada la temporada. “Está prohibido el despacho de todos los barcos a la pesca, lo cual deja más de 25 mil familias que viven directamente con actividad en un suspenso en sus fuentes de trabajo.Un hecho realmente grave, que debería terminar con alguna consecuencia clave por lo menos para los responsables”, sostuvo.

En ese marco, informó que “en las plantas había gente esperando para procesar este pescado en los transportes, la misma gente que por una comisión directiva no pudo trabajar y terminan en suspensión de la temporada en el mejor momento de la zafra”.

RECLAMO DE SUPA

“SUPA arrancó un pedido de botas que terminó en que si no se firmaba el aumento que ellos pretendían, por más botas que había, no iban a trabajar. Era un reclamo paritario encubierto y lo grave de esto es que había firmado una paz social entre todos, con el gobernador inclusive, donde se habían comprometido a que esto que hicieron el día de hoy no iba a ocurrir”.

Y agregó, “yo lo que digo es que es una extorsión, cuando vos tenés de rehén algo, una carga, lo que fuese y estás con una negociación con algo que se te está pudriendo que vale cinco millones de dólares, es una extorsión”, consideró.

“Nosotros hicimos las denuncias y ya es la quinta denuncia sobre el gremio y sobre las personas que lo representan. Pensamos que es momento que intervenga la justicia, porque esto ya no da para más. Que cinco personas te puedan hacer pudrir una carga, dejar sin trabajo a 20.000 familias que pidan coimas y que esté librado, como pasa hoy, que si no accedes a sus peticiones no podés trabajar me parece que es momento que la justicia tome intervención”, reclamó.