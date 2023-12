Tras los cuestionamientos que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, hizo en su contra, el ex presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSys), Alfredo Prior, destacó los logros de la gestión a su cargo, entre los que enumeró el ahorro en la compra de medicamentos e insumos por 850 millones de pesos, el aumento en la calidad de las prestaciones y el cuidado de los fondos de los afiliados.

“No tengo por qué contestarle al gobernador, pero voy a aclarar algunas cosas sobre sus dichos y a partir de hoy me llamaré a silencio, hasta que termine la intervención (si es que se da, porque aún no está confirmada) y la auditoría -dijo Prior, en diálogo con ADNSUR-. A partir de ahí tomaré una opinión sobre los hechos concretos”.

“Lo que sí tengo que decir claramente es que en la gestión yo no tuve un ejercicio unipersonal, como se plantea en las declaraciones que se publicaron -añadió, en referencia a los dichos de Torres-. Yo presidí un directorio, integrado además por 3 vocales, en representación del Ejecutivo, de los afiliados pasivos y de los trabajadores activos. Y todas las decisiones se tomaron ese órgano, entonces nada ha sido por capricho mío. No he tenido una conducta de interventor, sino desde el consenso y las actas muestran claramente los posicionamientos de cada uno de los integrantes del directorio”, planteó.

En ese orden, refutó “los dichos que ponen en tela de juicio el edificio de Comodoro Rivadavia”, al recordar que “esto comenzó hace 11 años, cuando lo impulsamos desde el frente de gremios estatales, integrado por Raúl Belcastro, Carlos Magno, Roberto Astete (entre otros)”.

Sobre el tema del edificio, recordó que “fuimos a Rawson y nos atendió el doctor Mantegna, quien se interesó en este proyecto para asegurar la atención primaria y de hecho, nos puso a disposición a uno de los asesores médicos para elaborar el proyecto sanitario. Después pasaron otras presidencias, como el contador Arnaudo que sacó a licitación el proyecto Ejecutivo y en mi gestión me tocó licitar la ejecución de la obra, o sea que esto trasciende distintas gestiones. Creo que es muy importante porque es un modelo diferente de gestión en la obra social, donde con efectores y consultorios propios se ha podido garantizar la atención primaria durante 11 años, por lo que creo que este modelo se va a replicar en el futuro, en el valle y seguramente en Madryn y en la cordillera”.

“LAS MACANAS QUE ME MANDÉ TOCARON A LA POLÍTICA DEL VALLE"

“Prior se mandó muchas macanas”, había dicho el gobernador Torres en su paso por Comodoro Rivadvia, lo que fue también refutado por ex presidente del Instituto.

“Sí, una de las macanas más grandes fue la denuncia contra un escribano muy conocido en el valle y los dos ex policías, para recuperar los 14 lotes que componen una manzana en Pellegrini y López y Planes -ironizó el ex presidente-. También, cuando desarmamos el negocio de más de 20 años en SEROS, de la atención de salud mental, en la gestión del contador Arnaudo, que todos recordarán porque tuvimos la toma del edificio con más de 70 ó 75 actores, con agresiones y roturas de vidrios, de muebles, la pasó muy mal el personal. Creo que ahí tocamos intereses muy cercanos a la política del valle”.

En esa línea irónica, Prior detalló que “también nos mandamos una macana hace 2 años, porque cuando asumí me puse a trabajar junto con el equipo de previsión, para tratar de poner a la provincia, que era la única que faltaba dentro del de la ley 27.260, para que sea reconocida en la verificación de asimetrías que hay con los ejercicios en la parte previsional. Hemos logrado el crédito de 500 millones de pesos para la caja previsional, que seguramente entrarán en los próximos días y esto abre una puerta de aquí en adelante, al poner a Chubut en un lugar de igualdad que nunca lo tuvimos. Creo que es otra macana que nos mandamos”, insistió.

También mencionó la inclusión de la provincia en el Consejo Federal de Previsión Social, incorporando a representantes de Chubut en nombre de toda la zona patagónica, que formarán parte del comité ejecutivo de ese organismo.

AHORRO DE 850 MILLONES AL OPTIMIZAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS

Entre los logros de la gestión, valoró la creación de la Dirección de Recursos Financieros, “para mejorar las negociaciones y los sistemas de compra de medicamentos de alto costo, además de insumos y prótesis. Solamente en medicamentos, habiendo cargado hasta noviembre el 20% del total de las compras, tuvimos unos beneficios de casi 850 millones de pesos, manteniendo la calidad de las prestaciones”.

Entre otros detalles, mencionó también el control de calidad de las prestaciones y el pago acorde a esa ese estándar de prestación.

“Entonces, creo que nos hemos mandado muchas macanas -enfatizó-. Pero bueno, estamos conformes, todo el directorio, con el trabajo realizado; seguramente podríamos haber hecho mucho más, pero lo importante es que se realice la auditoría que se mencionó. Creo que el manejo de este tipo de organismos es tan sensible, que debe trascender a la gestión de un gobernador, de un presidente o de un interventor en este caso. Estamos convencidos de que no hicimos tan mal las cosas, porque incluso el señor gobernador designó como presidente o interventor a un contador que integró nuestro equipo de trabajo”.

“EL PLAZO FIJO EN EL BANCO PRIVADO NOS DIO MÁS RENTABILIDAD PARA EL INSTITUTO”

Prior se refirió a otra de las críticas planteadas por Torres, en referencia a los fondos guardados en plazo fijo, por 7.000 millones de pesos.

“Tenemos que aclarar que esos fondos se empezaron a ahorrar a partir de la decisión del directorio, de comenzar la obra en Comodoro Rivadavia, teniendo en ese momento el monto total de la obra -detalló-. Pero como nosotros tuvimos una política de empezar a recuperar la deuda histórica, en forma mensual, la fuimos incorporando y decidimos depositarla en el Banco Galicia, que es un banco privado y no provincial, porque nos garantizaban 10 ó 12 puntos más de rendimiento y eso nos aumentaba la rentabilidad para las arcas del instituto, esa fue la decisión”.

Prior insistió en que “nosotros defendimos y hemos trabajado en función de lograr mayor rentabilidad para nuestros afiliados y para nuestra caja, esto es así de simple, así es que estamos muy conformes con ‘las macanas’ que no hemos mandado junto con el resto del directorio, porque creo que haber mantenido durante 3 años sin corte ninguna prestación, con nuevos servicios en un escenario inflacionario, habla a las claras de la gestión, que a mi entender ha sido buena. Seguramente se podrían haber hecho muchas cosas más, pero tenemos la tranquilidad de haber puesto todas nuestras capacidades como para poder llevar adelante todas estas políticas y muchas más que se van a detallar, cuando termine el informe final de nuestra gestión”.

Finalmente, el ex presidente se refirió a los cuestionamientos por el presunto alquiler del edificio del gremio jerárquico municipal, algo que fue aclarado por el titular de la APJM, Roberto Astete, al difundir el contrato de comodato por el que se cedió espacio al instituto hasta el próximo 31 de diciembre:

“No es tan solo el gremio jerárquico municipal el que ha cedido instalaciones para que pueda funcionar la obra social, sino también tenemos que mencionar y agradecer a la obra social DASU, que nos presta los consultorios desde hace 2 años, para que atiendan ahí nuestros médicos efectores y pueda seguir brindándose la atención primaria a todos nuestros afiliados, con más de 20.000 consultas al año. Sí, hemos recibido mucho acompañamiento y a la hora social no le ha costado nada. Creo que el secretario general de la APJM, Roberto Astete, ha dejado en claro la posición y ha publicado los términos del comodato, donde queda claro que no hay ningún alquiler de por medio”.

Prior reiteró que no hará más declaraciones sobre el tema y aguardará a que finalice la intervención y la auditoría, para hablar luego sobre los resultados concretos.