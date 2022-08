Durante la jornada de este martes, trabajadores de la pesquera Fyrsa interrumplieron el tránsito y realizaron un corte la Ruta 3 en el ingreso norte a Trelew.

Según trascendió, los manifestantes reclamaban una falta de pago en los salarios. La medida de fuerza abarcó ambos sentidos de la ruta e incluyó quema de cubiertas.

En principio, habían habilitado a camiones y colectivos a pasar cada 15 minutos y el tránsito liviano utilizó la colectora que está en construcción.

En diálogo con ADNSUR, Luis Nuñez, Secretario General de STIA, confirmó a este medio que esperan que la justicia aplique lo necesario para que no vuelvan a vivir la misma situación. "Los empresarios le hicieron retenciones que no debían a los trabajadores, no hicieron los aportes y es un delito federal", manifestó.