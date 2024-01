Desde las 00 horas de esta medianoche, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dará inicio a una medida de fuerza por 24 horas. Según aseguraron, el acatamiento será en “todas las dependencias públicas nacionales, provinciales y municipales”.

Además, desde el espacio sindical ratificaron que el gremio estatal participará en el paro y movilización que la CGT convocó para este miércoles desde las 12 a Plaza Congreso.

El reclamo es por la “anulación del protocolo de orden público; la anulación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 y en rechazo al proyecto de la Ley Ómnibus”.

“La administración va a estar toda paralizada. No sólo sucederá en el Estado nacional, sino que también se sumarán las provincias y municipios. También, los trabajadores del sector vamos participarán de la movilización frente al Congreso. Sólo se van a garantizar guardias mínimas en servicios esenciales, y en el caso de organismos con atención a jubilados, se abordarán únicamente las emergencias que puedan surgir durante toda la jornada”, reafirmó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar a través de un comunicado.

El secretario general de ATE criticó además al protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Que no se ilusione porque no va a poder aplicar ningún protocolo. Mañana vamos a ser una multitud y no vamos a caminar obedientes y por la veredita como quiere el Gobierno”, advirtió el Secretario General, Rodolfo Aguiar.

El sindicato participará de la movilización frente al Congreso de la Nación con un acto previsto a partir de las 15:00. La protesta de la entidad sindical comprende además otras demandas como: