En el transcurso del acto de exposición del ‘Plan de Fortalecimiento Educativo’ en la escuela N° 747 de Trelew, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, recordó “cuando nos hicimos cargo de la gestión, apuntamos desarrollar un ‘músculo social’ para que todos estén convencidos que tienen que hacer un esfuerzo para salir adelante”.

“Lo entendieron todos al punto que muchos gremios entendieron que -para entrar en un esquema de recomposición salarial docente- tenían que ceder una parte y sostenerlo en el tiempo para poder lograrlo, para que nuestros docentes puedan cobrar como se merecen y que no estén demonizados -como durante mucho tiempo- lo han estado y volvamos a poder verlos en ese pedestal que nunca tendrían que haber dejado de estar”, aseguró.

“Nuestros docentes construyen ciudadanía, forman buenas personas, hacen futuro y tenemos que capacitarlos para darles herramientas para poder actualizarlos en este mundo tan dinámico”, agregó.

“TIRONEOS CON EL GOBIERNO NACIONAL”

“También se logró la ley de profesionalidad docente y se alcanzaron otras metas en el medio de un contexto complejo y tironeos con el Gobierno Nacional”, señaló.

“Quiero reconocer la figura del Secretario de Educación, Carlos Torrendell cuando voy a Buenos Aires con esta obsesión de terminar con la crisis educativa y pensaba ‘¿con qué me voy a encontrar acá?’. Imaginaba que me iba a sentar y me iba a decir _‘para educación pública, nada. Te doy cinco vouchers’. Era lo que escuchábamos en ese momento”, repasó.

“En el momento que me senté y le empecé a contar la realidad de Chubut, me encontré con una persona que tenía un ‘mapa’ de la realidad de la provincia de Chubut que -realmente- me sorprendió y una mirada del valor de la educación pública que es digno de destacar”, valoró.

“Creo que es un funcionario que merece la pena reivindicar porque tiene que ver en esto que hemos logrado en la provincia, con un trabajo silencioso, hablando con otras autoridades del Gobierno Nacional siempre para el consenso -independientemente- de las tormentas políticas. Siempre su mirada estuvo puesta en lo más importante que es la educación”, consideró.

FEDERALISMO NACIONAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA PROVINCIA

“Pudimos dar también un salto de calidad enorme en federalismo de una discusión nacional pero que -internamente- también tenemos que dar en nuestra provincia. No es una discusión sólo de recursos sino también de derechos y obligaciones”, expresó.

“¿Qué hubiese pasado si Capital Federal hubiese atravesado la crisis educativa como la que vivimos nosotros en seis años donde solamente tuvimos -en promedio- un año y medio o dos años de clases? Hubiese sido un escándalo nacional”, se preguntó.

"Es una discusión pre - ideológica porque son dos modelos de país muy distintos: el modelo de país de la Capital Federal o el modelo del mal llamado interior de la Argentina”, indicó.

“En la provincia, en Trelew y Comodoro Rivadavia hay diferencias de muchos pueblos de la meseta o de la cordillera que no tenían ni siquiera conectividad. Con el plan ‘Conectar Futuro’, pudimos hacer algo -verdaderamente- revolucionario que es acercarle a los chicos la posibilidad de tener acceso a las mismas oportunidades de estudiar una carrera terciaria e incluso contar con prestaciones médicas de calidad”, detalló.

En relación al Plan de Alfabetización, el ministro de Educación, Luis Punta, destacó "hemos editado, con la ayuda de Pan American Energy y otras empresas, 225.400 libros para el plan y ya se distribuyeron entre 7.100 niños de sala de 5 años y 27.551 de primer ciclo; se capacitaron 2.400 docentes de primer ciclo, 602 directores y vicedirectores y 83 supervisores”, señaló. Y remarcó también el alcance de las becas provinciales, las cuales “asisten a 5.647 estudiantes, con una inversión que está cerca de los 700 millones, es decir, un incremento del 120%”.

“Estoy convencido que -de acá a fin de año- cuando podamos publicar todas las métricas, vamos a tener el orgullo de mostrar todo ese avance y decirle -claramente- a toda la Argentina que estamos convencidos que -en muy poco tiempo- vamos a hacer punta en calidad académica”, completó el gobernador Ignacio Torres.