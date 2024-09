La historia de Luis González y Pedro Ruiz tenía una promesa que intentaron cumplir fallidamente en tres oportunidades. Todo comenzó cuando Ana López, mamá de Pedro, se conoció con Luis. En esa época, Pedro tenía 2 años y cuando él cumplió 10, ellos se casaron.

Pedro estaba registrado con el apellido de su papá biológico, “Ruiz”; sin embargo, nunca tuvieron un vínculo. Por eso, para Pedro, siempre Luis fue su papá y todos en la escuela lo llamaban “González”, como él se presentaba aunque no coincidía con su DNI.

La pareja intentó concretar la adopción de Pedro como hijo de Luis. Sin embargo, las tres veces les explicaron que no se podía. El Código Civil anterior no lo permitía, por lo que se convirtió en una deuda pendiente.

Hoy, a los 76 años de Luis y a los 82 años de Ana López, se presentaron ante una jueza en la ciudad de Orán, en la provincia de Salta para cumplir con la promesa.

La insólita situación causó que la magistrada, en un principio, planteara dudas: “Pero no hay ningún niño… ¿son todos adultos mayores?”, preguntó.

La respuesta fue sí, es que ahora Pedro ya tiene 61 años, dos hijos y un nieto, pero para él Luis siempre ha sido su padre.

La jueza, a partir de la aprobación del nuevo texto del Código Civil, en 2015, esta vez dio el visto bueno y Luis finalmente pudo adoptar a Pedro, aunque ambos fueran ya adultos.

El viernes pasado, padre e hijo, recibieron la notificación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia. Ahora, Pedro tiene finalmente el apellido del hombre que lo crió.

El fallo fue dado a conocer por la Justicia salteña modificando los nombres reales de los protagonistas para resguardar su privacidad. Ahora Pedro, ante una adopción plena, deberá tramitar su nuevo DNI. Lo mismo tendrán que hacer sus hijos y su nieto, quienes decidieron acompañar la decisión de su padre para cumplir con su sueño.

Con información de la Nación, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.