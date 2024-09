El fútbol argentino vivió un hecho relevante con la designación de Javier Treuque, actual presidente de la Liga de Fútbol del Valle del Chubut, como uno de los vicepresidentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la lista que se va a proclamar - oficialmente- el 17 de octubre pero entrará en funciones a partir de marzo del 2025.

Esta elección marca un reconocimiento a su trayectoria en el fútbol de la Patagonia y consolida su posición como un referente dentro de la estructura dirigencial del país.

Con esta designación, Treuque se convierte en una figura clave dentro de la AFA, junto a otros dirigentes de peso como Claudio "Chiqui" Tapia y Juan Román Riquelme, con quienes mantiene estrechos lazos.

La humildad de 'Chizzo' y su conexión con Chubut: una llamada telefónica inesperada que hizo historia

Treuque ha sido un hombre de confianza para "Chiqui" Tapia quien ha sido fundamental en la consolidación de un proyecto inclusivo dentro del fútbol argentino que busca integrar y potenciar a las ligas del interior.

La relación entre ambos se ha fortalecido a lo largo de los años, gracias a la gestión de Tapia al frente de la AFA, en la que ha priorizado una mirada más federal del fútbol argentino.

En este contexto, el dirigente chubutense es un actor clave para representar los intereses de las ligas patagónicas para lograr acercar sus problemáticas y necesidades a la ‘mesa chica’ de la AFA.

Otro de los vínculos es el que mantiene con Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors y actual vicepresidente del club. Esta relación tiene un trasfondo que excede lo meramente institucional ya que comparten una visión similar sobre el valor del fútbol de base y la importancia de las divisiones inferiores.

La designación de Javier Treuque en un cargo tan alto dentro de la AFA representa un triunfo para la región patagónica, históricamente, relegada en cuanto a recursos y desarrollo deportivo.

Durante años, el fútbol del interior ha luchado por obtener mayor visibilidad y apoyo económico y la presencia del dirigente patagónico en la AFA puede ser el primer paso hacia una transformación real en este sentido.

UNA JUVENTUD MARCADA POR EL TRABAJO, LA DESAPARICIÓN FORZOSA DE GENTE QUERIDA Y LA MOVILIZACIÓN PARA PARTICIPAR DE LA GUERRA DE MALVINAS

En un diálogo en profundidad con ADNSUR, Javier Treuque recordó “nací en Rawson hace 61 años pero mi padre tuvo que venirse a Trelew para trabajar y nos radicamos en el barrio Oeste”.

“A los 8 años, ya empecé a trabajar en una zapatería con una persona recordada de la zona que era mi patrón y mi docente al mismo tiempo: Elvio Ángel Bell quien me enseñó muchos valores y cosas muy importantes que te dejan marcado”, valoró.

“Luego me llegó el tiempo del servicio militar obligatorio y me asignaron destino en el Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento donde lo tuve como jefe a Mohamed Alí Seineldín” , indicó.

“Yo fui una de las clases anteriores de la que fue a Malvinas. Nos volvieron a reincorporar y el día que llegamos al Regimiento porque a mí me habían dado una licencia pero -cuando volví- los soldados de la clase 1963 se estaban yendo”, evocó.

"Nos alistaron para ir al aeropuerto de Comodoro Rivadavia pero no se concretó el puente aéreo a las Islas Malvinas por cuestiones operativas del Ejército en el momento. Me tocó estar en Río Mayo y ahí estuve hasta que finalizó la guerra. Ahí conocí el frío. Me acuerdo llegó a hacer 18 grados bajo cero.

ENTRE EL TRABAJO EN VIALIDAD PROVINCIAL Y LA IMPORTANCIA CRECIENTE DEL FÚTBOL EN SU VIDA

“De chico, jugaba en los torneos interbarrios y después mi papá nos llevó a jugar un torneo de ‘Baby Fútbol’ que se hacía ahí en el Salón San David. Ahí estaba el técnico Tommy Jones que me llevó a jugar a Independiente de Trelew donde hice las Divisiones Inferiores”, señaló.

“Cuando tenía 17 años, empecé a trabajar en la Administración de Vialidad Provincial en Rawson donde continuó hasta ahora y ya me queda poco tiempo para el retiro”, puntualizó.

“En paralelo, empecé a ligarme con gente que estaba en el club Germinal que es uno de los equipos más importantes que que había en la zona. Ahí conocí a un amigo ‘Lalo’ Manrique que iba a tener que ayudarlos como delegado ante la Liga”, destacó.

“En el año 1989, ya concurría a la Liga como delegado de club Germinal y ahí empecé con la parte deportiva”, precisó.

“Fue muy importante el apoyo de mi esposa porque tuvimos tres hijos (que nos dieron tres nietos) y uno tenía que ocuparle mucho tiempo al trabajo en Vialidad donde salíamos de ‘campaña’ a lo largo de la provincia y también tenía que ocuparme de la tareas en la Liga de Fútbol”, reconoció.

“En el medio, aprendí mucho del presidente de la Liga de Fútbol Valle del Chubut, Pedro Ortega, y cumplí funciones como secretario, tesorero y vicepresidente. A partir del 2005, me convertí en presidente. A su vez, fui representante de la Liga de la Federación Patagónica que comprendía La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. También me designaron como para que sea un representante en AFA”, detalló.

“La primera que fui a AFA, nos dijeron que nos iba a recibir el presidente de la Casa. Fuimos todos los representantes de distintos lugares del país hasta que apareció el presidente de la AFA, Julio Grondona. En un momento, dijo ‘cuando yo vine acá era un chico muy joven como el que está ahí’ y me señaló a mí”, evocó.

“Fue una época donde empecé a tener otro recorrido en la provincia y a generar contactos a nivel nacional que contribuyeron a mi posición actual", admitió.

PROTAGONISMO DE LOS CLUBES DE CHUBUT

“Hay que valorar el esfuerzo y los logros que obtuvieron los clubes de la C.A.I. de Comodoro Rivadavia, Guillermo Brown, Deportivo Madryn y -en los últimos años- Germinal con su ascenso al Torneo Federal. Por supuesto que hay que incluir al prestigio y desarrollo de Jorge Newbery, Huracán de Comodoro Rivadavia y Racing de Trelew entre tantos otros que luchan por progresar”, enumeró.

“También, hay un árbitro internacional como Miguel Savorani que es de Chubut. Nuestra región tuvo un crecimiento importante en el ámbito dirigencial porque hay presidentes del ‘Fútbol Playa’ y del ‘Fútbol Femenino’ que son de la provincia”, celebró Treuque.

“Se lograron cosas importantes con el sacrificio de estar a 1500 kilómetros a Buenos Aires. Hay que involucrarse y nos toca la oportunidad para desarrollar grandes acciones con un trabajo en conjunto”, afirmó el dirigente deportivo.

“En el último año, las distancias se achicaron mucho desde que se incorporaron Claudio Tapia y Pablo Toviggino quienes nos brindaron esa apertura y esa posibilidad de ser parte de todo lo que se discute y se define al nivel nacional”, reveló.

RELACIÓN CON EL ‘CHIQUI’ TAPIA

“Desde que nos conocimos, tuve una relación muy fluida con el ‘Chiqui’ Tapia porque -luego de la famosa Asamblea de la votación del 38 a 38 - se conformó esta 'Comisión Normalizadora que nos hizo FIFA y de ahí empezamos a trabajar como para obtener un candidato propio y más centralidad para la Patagonia”, reseñó.

“De a poco, fuimos estrechando la relación con Tapia que resultó muy positivo para el fútbol argentino por los logros obtenidos como así también para el rol central que se le atribuye al fútbol dentro de una concepción federal”, expresó.

PROYECTOS COMO VICEPRESIDENTE DE LA AFA: LOS DESAFÍOS DE LA INFRAESTRUCTURA LOCAL Y LAS GRANDES DISTANCIAS PARA RECORRER

“Dentro de la vicepresidencia de la AFA, apuntamos a tener un estadio en Chubut para que sea sede de la Copa Argentina o que vengan equipos de primer nivel para participar para competencias oficiales”, proyectó.

“Un estadio tiene que ir acompañado de otra infraestructura como hotelería, gastronomía, conectividad aérea y terrestre entre otras cuestiones. Si llegan a venir 12.000 o 13.000 personas no tenemos capacidad para brindarles los servicios que requieren. Ese es uno de los principales desafíos”, alertó.

“Hoy ya la los clubes del interior no pagan. Incluso reciben plata por jugar. Eso es un aporte que se ha hecho a través de esta gestión a través de la TV, por ejemplo, los equipos de la B Nacional están recibiendo un dinero y los equipos del Torneo Federal tienen su ayuda”, expresó.

“Es cierto que estamos muy lejos en la distancia pero si otros equipos vienen para acá es lo mismo. Sabemos lo extenso que es nuestro país. De todos modos, es un factor para tener en cuenta con medidas específicas para reducir esa brecha", adelantó.

POSICIÓN CONTUNDENTE EN CONTRA DE LOS CLUBES COMO ‘SOCIEDADES ANÓNIMAS’

“Las sociedades anónimas deportivas (S.A.D.) no son factibles en Argentina porque se pierde la esencia de los clubes”, sentenció.

A continuación, Treuque explicó “no van a poder ingresar dado que los estatutos y reglamentos no lo permiten. Los clubes van a seguir siendo de los socios para poder elegir nuestro presidente y no que venga una empresa para indicarnos lo que tenemos que hacer”.

“Te recuerdo la pandemia: no se cerró ningún club pero sí muchos negocios privados. Esa es la diferencia”, diferenció.

“Nadie nos regaló nada, se hace mucho sacrificio para sostener un club y por eso les tenemos tanto amor. Es algo de uno que no tiene parte política, ni religión ni sexo. Un club es algo muy grande”, reflexionó el futuro vicepresidente de la AFA.

ANHELO PARA UN SALTO DE CALIDAD DESPUÉS DE DÉCADAS DE POSTERGACIÓN

La llegada de Javier Treuque a la vicepresidencia de la AFA se interpreta como un paso hacia una gestión más federal dentro del fútbol argentino.

No es común que dirigentes del sur del país ocupen posiciones tan relevantes dentro del organigrama del fútbol nacional lo que abre la puerta a que otras ligas del interior también comiencen a tener un rol más protagónico en la toma de decisiones.

Este cambio de paradigma refuerza la importancia de un fútbol inclusivo donde todas las regiones del país tengan voz y voto.

La presencia de un dirigente de Chubut también promete potenciar el desarrollo de talentos en la Patagonia, una región que ha visto nacer a jugadores de renombre, pero que aún carece del apoyo necesario para consolidarse como una fuente constante de futbolistas de élite.

Se espera que, con esta designación, las ligas de la región comiencen a recibir un mayor respaldo de la AFA, lo que permitirá mejorar tanto las condiciones de los clubes como las oportunidades para los jóvenes futbolistas.

En definitiva, la designación de Javier Treuque como vicepresidente de la AFA representa un hecho trascendental no solo para él como dirigente sino también para todo el fútbol patagónico. Este nombramiento abre un nuevo capítulo en la relación entre la AFA y el fútbol del interior, marcando un camino de mayor inclusión y federalismo en la dirigencia del deporte más popular de la Argentina.