Zoraya ter Beek, una joven de 28 años oriunda de Twente, en los Países Bajos, tomó la terminante decisión de someterse a la eutanasia el próximo mes, tras batallar durante más de una década contra una profunda depresión.

“No quiero morir, pero no puedo vivir así”, expresó la joven que en ningún momento mostró un cuadro positivo a su dura lucha en la salud mental.

En una entrevista con el medio británico The Sun, Zoraya compartió su experiencia tras recibir un impactante diagnóstico por parte de un psiquiatra: “Siempre tuve muy en claro si no mejora, no puede seguir con esto". La joven relató su lucha constante y su decisión final de optar por la eutanasia.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

En los Países Bajos, donde la eutanasia es legal desde 2002, los pacientes pueden acceder a esta opción solo después de agotar todos los tratamientos disponibles y demostrar un sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejora.

"Para mí, esta decisión es una liberación de la vida dolorosa que llevo a cuesta", afirmó Zoraya. "Durante este largo proceso de espera, jamás dudé de mi decisión".

Tras dos años y medio de tramitación, Zoraya finalmente recibió la aprobación para llevar a cabo el procedimiento en mayo, el cual será en la intimidad de su hogar, en compañía de su pareja y sus gatos.

Cómo ayudar a una persona en esa situación

La Línea de Asistencia al Suicida está disponible para brindar ayuda a quienes atraviesan cuadros de depresión. Para comunicarse de forma inmediata, gratuita y confidencial, se puede hacer llamando al 135, al (011) 5275-1135 o al 0800-345-1435.