Tenían que operarlo por una trombosis grave y le amputaron la pierna equivocada

Denuncian que le amputaron la pierna equivocada a un hombre de 78 años en una cirugía. El paciente fue a urgencias y le diagnosticaron un cuadro de trombosis, pero los médicos se equivocaron de pierna en el quirófano, mientras trataban de evitar que avance la infección.

El caso de mala praxis generó gran polémica en Paraguay. La víctima es un hombre de 78 años, quien sufrió una trombosis en su pierna derecha y los médicos decidieron operarlo para evitar que que avance la infección, pero se equivocaron y en la intervención quirúrgica le amputaron la pierna izquierda.

Natalia, una de las hijas de Ramón Samudio, reveló que le hicieron los estudios correspondientes en el hospital para ser intervenido y antes de ir al quirófano los médicos de guardia le vendaron la pierna izquierda, en la cual también tenía problemas.

Un perro "pitbull" le arrancó el cuero cabelludo a un nene de 3 años y debieron operarlo

Según indicó la joven a la La Nación-Nación Media, el cirujano, de quien se desconoce su nombre, le amputó la pierna en donde tenía el vendaje, es decir la izquierda.

“Una doctora nos habló ayer, nos dijo que a papá se le debía amputar la pierna, que teníamos que decirle a él lo que le iban a hacer porque él estaba lúcido. Se le llevó a quirófano ayer y no lo podíamos ver”, manifestó.

La doctora de guardia le indicó que el caso de su padre era prioritario para ellos, dado el grave estado de su infección y esperaban que no pueda avanzar en el cuerpo del paciente. No obstante, tras la intervención no le permitieron visitar a su padre, ya que había dado Covid positivo y debía estar aislado.

Falsa alerta: dijo que había bombas en cuatro bancos y ahora deberá pagar por los operativos policiales

La otra hija de Samudio pudo ver a su papá en el horario de visita y fue en ese momento que se percató que le amputaron la pierna equivocada a su padre. Y lamentó que no podrá ser intervenido en la brevedad debido a que está transitando el COVID y es por eso les preocupa que la infección en la pierna derecha del paciente aún persiste.