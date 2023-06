Un fuerte temporal de lluvias y vientos azotó en las últimas horas la localidad chubutense de Lago Puelo, lo que provocó la crecida del Río Azul y, como consecuencia, se debió evacuar a más de una decena de familias.

Uno de los operativos, en medio de un corte de luz, fue para asistir a un padre y sus dos hijos menores que habían quedado aislados en su casa después de que el río se desbordara.

El director de Defensa Civil, Julián Cayún, precisó que "la familia no pudo cruzar el río y tuvimos que realizar un operativo. Afortunadamente, logramos pasarlos sanos. Ocurrió en Villa del Lago", relató a Radio 3.

También señaló que uno de los menores tuvo que ser trasladado al hospital local debido a complicaciones de salud. Y confirmó que la crecida de "el Río Azul afectó a 16 viviendas cercanas a la ribera".

Finalmente, el funcionario mencionó que "hasta el momento no se ha declarado la emergencia, pero eso no significa que no estemos en alerta". Para la zona, este viernes rige una alerta por fuertes nevadas.