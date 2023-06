Una vecina de Rada Tilly "le dio cátedra" a una ex participante de Gran Hermano

La ex participante de Gran Hermano 2022, Juliana Díaz (más conocida como “Tini”) volvió a apuntar contra su ex compañero de la casa, Juan Reverdito, y publicó en sus redes sociales varios dichos repudiables.

Todo comenzó cuando se cruzaron en el programa “Estamos a Tiempo” (de América TV). Alli, Juan Reverdito hizo una prueba de baile junto a su novia y la exparticipante de Gran Hermano estaba presente para darle un puntaje junto a su pareja, Maxi.

“Les pondría un 3”, dijo Juliana. A lo que Juan le respondió: “Si bien laburo un montón de horas por día, dediqué tiempo para por lo menos venir y hacer, y no me la paso criticando todo el tiempo. Por lo menos hace algo productivo y vení acá y bailá. La verdad no soy bailarín y me encantaría poder seguir aprendiendo y me muero por entrar al ‘Bailando’”.

De inmediato, Juliana le dijo: "No está bueno que te enojes tan fácil. Imagínate a la mismísima Moria, Polino, Ángel de Brito, cuando te maten, Juan.. Esto es una prueba leve". Sin embargo, el taxista le retrucó: "No me enojo para nada. Tenía muchas ilusiones de que esté Lourdes Sánchez ahí para darme una devolución. Estoy abierto a la crítica con gente importante".

Por otro lado, el conductor Diego Ramos quiso saber si se había peleado con más personas y Juan aseguró que: "No, sólo con ella porque hace comentarios medio desubicados".

"No, a vos te molesta que sea picante, Juancito, porque la verdad es que no tengo nada en contra tuyo", agregó Juliana Díaz. Juan Reverdito, todavía molesto por la situación, concluyó: "Necesito la devolución de gente que sepa, no de ella. Viniste de casualidad".

EL CRUCE EN TWITTER Y A LA APARICIÓN DE UN VECINA DE RADA TILLY

El enfrentamiento entre ambos hermanitos no terminó acá, ya que Juan empezó a decirle por las redes sociales que se copiaba de él. Juliana no se quedó atrás y le dijo en Twitter: "Es mi tiempo de aire, si querés hablar, que te inviten. Y dejá de querer menospreciarme que tenés madre y novia y sos un irrespetuoso".

A esto, agregó: "Villero. Mirá si te voy a copiar frases a vos si no hilas dos seguidas". Y fin de la gronchada, me da vergüenza ajena que me vinculen con este chabon. No le dedico ni media letra más".

Horas después, este tweet fue eliminado por la ex participante de GH. Sin embargo, muchos usuarios se hicieron repudiaron sus dichos y una vecina de Rada Tilly, @nizaradatilly, le explicó que: “Villero no es una ofensa, sino una condición de vida”.

El cruce dejó a Juliana en out side, que le terminó respondiendo: “Gracias, no sabía”.

La vecina de la villa balnearia @nizaradatilly se define en su cuenta de Twitter como “geógrafa, docente de alma, viajera incansable. Tia de Germán Agustin y Ramiro. Enamorada”.