La Asociación de Taxistas y Agencias de Remises (TAXA) convocaron a una movilización para este viernes 21 de octubre contra el transporte ilegal en Comodoro Rivadavia.

La concentración será a las 10 de la mañana en las calles Alsina y San Martín y de ahí se movilizarán al Concejo Deliberante. “Les daremos una semana para ver que van hacer y si no hay una respuesta favorable, seguramente la semana que viene que hay paro de colectivos, habrá un paro de taxis”, adelantó a ADNSUR, Alejandro Bustamante, referente de TAXA.

Asimismo, señaló que el reclamo es contra “todos los vehículos que no están habilitados por el municipio, que no están tributando y que pregonan un servicio para el cual no tienen habilitación”.

“Nosotros no decimos que se prohíba Uber, sino que no haya transporte ilegal en Comodoro Rivadavia y que no es solo el uso de una aplicación”, afirmó tras indicar que el municipio tiene “el poder de policía para ejercer el control de los servicios” y por eso, consideró que no estaría cumpliendo su función.

Maestros de la Fundación Padre Corti realizan un paro de 48 horas exigiendo del pago de un bono