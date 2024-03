Integrantes de la comunidad educativa de la Escuela 147, de Astra, expresaron su preocupación porque la dirección del establecimiento les comunicó que este año no habrá transporte escolar, por lo que “hay chicos de ‘los kilómetros’ que todavía no pudieron empezar las clases”, según reseñó una de las madres, Macarena Arce.

Según relató la mamá, el problema se habría originado por una deuda que hay con el transportista, ya que el año pasado también hubo un problema similar y el servicio recién pudo iniciarse en el mes de abril, para trasladar alumnos desde los barrios de kms.12, 14 y 17 hacia el mencionado establecimiento escolar, que es el más cercano a sus domicilios.

“Hasta el momento, la dirección de la escuela nos ha dicho que no hay respuestas y lo más probable es que este año no se cuente con el transporte escolar de gratuito”, señaló la mujer, en diálogo con Actualidad 2.0.

De acuerdo con los dichos de Arce, la directora les habría informado que la provincia no abonó la deuda acumulada durante el año pasado, lo que motivó la presentación de notas ante Supervisión y otros organismos, pero sin respuestas hasta el momento.

El ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, había informado este lunes que las escuelas tienen un sistema de alertas tempranas, por el que las directoras deben informar las incidencias diarias, que afecten el normal funcionamiento, por lo que es posible que la conducción de la cartera educativa ya esté al tanto del problema.

“Son muchos chicos que no están pudiendo asistir a la escuela, no es un capricho que uno los quiera mandar a un colegio alejado: los vecinos de estos barrios no tenemos otra escuela más cercana”, indicó.

“HAY CHICOS QUE AUN NO PUDIERON EMPEZAR LAS CLASES”

Además, la madre explicó que tampoco hay suficientes frecuencias del transporte público. “Hay que caminar mucho para llegar a la ruta y desde ahí hasta la escuela -describió-. Hay compañeros de mi hijo que todavía no han podido llegar a la escuela y estamos en la segunda semana de clases”.

Sobre el tema del transporte público, agregó que las frecuencias son cada 2 horas, por lo que si una mamá acompaña a su hijo a las 8 de la mañana, debe esperar hasta las 10 para regresar. “Lo mismo para ir a buscarlos, si un chico sale a las 15 horas, hay que tomar el ómnibus a las 13:40 para ir a buscarlo -detalló-. Y una vez que salen, hay que esperar hasta las 15:40, porque a esa hora recién está pasando el ómnibus”.

La mujer describió que esto se torna imposible para muchas mamás que deben acompañar a sus hijos incluso con niños más chicos o bebés, lo que se tornará imposible en la época invernal.

“Por eso es muy importante el transporte escolar gratuito que teníamos -insistió-. Sabemos que otros colegios, como el de Diadema, cuentan con este servicio, entonces no entendemos por qué nosotros todavía no hemos podido empezar a tenerlo”.

Arce expresó que los padres han firmado notas ante distintos organismos, inclusive ante la Municipalidad, que se comprometió a colaborar con el sistema educativo, más allá de que es una competencia original del gobierno provincial, pero aún no tienen ninguna certeza.