Este jueves, Pablo Moyano se refirió a la suspensión de la reforma laboral que planteaba el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) del Gobierno y reveló que fue "un triunfo de los laburantes".

Cabe recordar que el miércoles 3 de enero, el tribunal de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, suspendió con una cautelar el apartado de “trabajo” en el Decreto 70/23, anunciado por Milei el pasado 20 de diciembre.

La decisión se tomó tras la presentación realizada por la CGT (Confederación General del Trabajo), en rechazo a las medidas del Gobierno Nacional. Asimismo, este jueves, la misma cámara decidió fallar con una suspensión a la reforma laboral, tras un pedido de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina). Ambas ocasiones, contó con los votos de los jueces Alejandro Sudera y Andréa García Vior.

A través de una medida cautelar, suspendieron las reformas laborales planteadas en el DNU de Javier Milei

En este marco, Pablo Moyano habló con la prensa y se refirió a lo sucedido. “Estamos más tranquilos por el fallo. Fue un triunfo de los laburantes, no de la CGT como decían algunos medios. Es normal que (desde el Gobierno) apelen, pero fue tan contundente el fallo que no creo que se pueda dar vuelta”, expresó.

Además, habló de tres maneras para frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia. Por un lado, “la parte política, con los bloques en el Congreso; en las calles con movilizaciones y por supuesto, en la justicia, que ayer nos dio la razón”. Asimismo, reveló que tras la cautelar, “se empezó a hacer un poco de Justicia” y pidió que “la Corte Suprema pueda reivindicarse y anular definitivamente el DNU”.

“Este DNU perjudica a los trabajadores, afecta la soberanía y creo que resultó un error por parte del Gobierno”, agregó. En tanto, consideró que había artículos que afectaban al convenio colectivo de trabajo. “Se anulaban las indemnizaciones, las licencias por paternidad y maternidad, la posibilidad de hacer una asamblea. Esperemos que la Justicia no sea presionada por este Gobierno y saque los fallos a favor de los laburantes. Eso es lo que no se banca (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich. Le paramos la reforma de (el expresidente Mauricio) Macri y ahora este DNU. Fue ministra de Trabajo en 2001 y estuvo con Cambiemos y no pudo llevar adelante la reforma laboral”, añadió.

Por último sostuvo que la CGT se reunió con diputados de Unión por la Patria y harán lo mismo con otros sectores. “Se va a pedir una reunión con todos los bloques, vamos a hablar de las leyes que perjudican a los trabajadores. También tenemos que juntar a todas las ramas del peronismo. Esta política de este Gobierno hizo que cada gobernador cuide su lugar. Más allá de sus errores, el único espacio que puede ayudar a este pueblo es el peronismo”, concluyó.