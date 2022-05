Tayane Caldas, de 18 años, denunció a su exnovio por maltratos. La adolescente aseguró que en un episodio de violencia, el hombre le tatuó su nombre en la cara para marcarla como de su "propiedad".

El hecho que ocurrió en Taubaté, en el sureste de Brasil, ha conmocionado a la comunidad. Según contó Caldas, fue secuestrada y estuvo encerrada durante el fin de semana por su ex novio, quien aprovechó la oportunidad para hacerle a la fuerza el tatuaje en la cara, porque no aceptaba el fin de la relación.

El hombre de 20 años, para aquel entonces, ya estaba con una orden de restricción, la cual no respetó.

Tayane aseguró que salió de su casa el pasado viernes para ir a un curso, cuando él se le acercó y la obligó a subirse al automóvil con él. Después de esto, fue llevada a la casa de Gabriel, donde la sometieron a una sesión de tortura, con agresiones e insultos.

"Inmediatamente después de los ataques, me ató los dos brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, supliqué. Le pedí que no lo hiciera porque destruiría mi vida y él dijo que lo haría de todos modos. Y mientras gritaba, me golpeó. Solo vi el tatuaje hecho después y solo pude llorar", contó la joven en entrevista con Globo.

Lo sucedido fue denunciado por la madre de Tayane, quien hizo que el hombre fuera detenido por la policía para luego ser trasladado al centro de detención provisional.

La mujer lo denunció por violencia doméstica, a pesar de que el sujeto ya tenía una medida cautelar en su contra que le impedía acercarse a quien era su actual pareja.

En la comisaría, el agresor presentó un video en el que Tayane dice que permitió el tatuaje y con eso reclamaba el consentimiento de la joven. La versión es investigada por la policía, pues la afectada dice que fue amenazada y atada durante la grabación. El caso fue remitido al Departamento de Defensa de la Mujer (DDM), que investigará lo sucedido.

El agresor permanece en prisión tras haber sido sometido a una audiencia de custodia.

Con información de Telefe y T13