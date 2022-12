Stefy Xipolitakis dijo que le prohibieron entrar en una pileta de Qatar por su vestimenta

La modelo y cantante se encuentra en Qatar, como la gran mayoría de los famosos argentinos disfrutando de la Copa del Mundo.

Los choques culturales y códigos de vestimenta a utilizarse ya fueron ampliamente difundidos, lo que produce sorpresa e indignación mayormente en las mujeres. Aunque las autoridades del país expresaron de cara al Mundial que no esperan que los turistas usen la misma vestimenta que sus habitantes extendieron una lista de cosas que deben cumplir con un código de vestimenta.

La vestimenta típica de Qatar es muy diferente a la de Argentina teniendo en cuenta el gran peso que tiene la religión y la cultura en su país.

En este caso, Stefy Xipolitakis comentó en las redes sociales que se le prohibió ingresar a la pileta de un spa debido al body que llevaba puesto.

Lueo de un agitado miércoles en el que se la vio emocionada hasta las lágrimas en las tribunas del estadio, acompañando a la Selección, el jueves sería el día ideal para poder disfrutar de la pileta del spa, hasta la que se acercó vistiendo la camiseta albiceleste. Debajo, un body escotado con el que pretendía ingresar al agua. Sin embargo, el personal allí apostado le confirmó que sería imposible hacerlo.

“Me vine a este lugar y me preguntaron ‘¿te trajiste la malla para meterte’? y les dije que clavé este body y noooo, me sacaron cagando”, explicó la mañana de este jueves sobre las trabas sufridas al momento de querer ingresar a la pileta del spa. Tras ello, la pregunta a una de las empleadas del lugar fue muy directa: “¿Cómo miércoles me tengo que poner para entrar en la pileta?”. mientras su interlocutora no para de reír.

Así, le detallaron que para poder estar allí era necesario tener los hombros cubiertos y un short, no bikinis ni bodys. la reflexión de la ahora cantante fue sutil: “Olvidate, la cagué toda”. Luego de ello, comenzó a mostrar las instalaciones del lugar en que se encuentra instalada junto con su prima, mientras detalla “miren el canje que pegamos”, mientras desayunaba un té marroquí.

La influencer vivío el partido de la Selección Argentina ante Polonia por la clasificación a octavos de final de Qatar 2022 completamente emocionada, desde el momento mismo en que muestra que consiguió su entrada, hasta vanagloriarse por la ubicación contenida. El llanto al momento del himno y la sensación de estar tan cerca de Lionel Messi también fueron parte de las imágenes que compartió a través de sus redes sociales.