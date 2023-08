Sorpresa: se separó el "Kun" Agüero y dijo estar "más solo que nunca"

Sergio Agüero informó este sábado que está soltero y que su relación con Sofía Calzetti llegó a su fin, todo esto siendo anunciado en su cuenta de Twitter en un intercambio con un seguidor.

El ex futbolista de Independiente, la selección argentina, Manchester City, Atlético de Madrid, entre otros, sorprendió por el modo en confirmar esa “bomba” que muchos no se esperaban, pero que a la vez, estaban los rumores debido a que ambos no tenían fotos juntos en sus redes sociales.

“Te me casas”, le escribió un seguidor en la vieja red social del pajarito, a lo que el actual streamer respondió: “jeee no, estoy más solo que nunca así que por ahora nada”.

Cuando estaba por finalizar junio, las dudas sobre la continuidad de la relación empezaron a crecer con fuerza porque puntualmente el 27 de ese mes, el Kun eliminó todas las fotos con su ahora ex pareja, algo que también hizo ella.

Otro de los datos llamativos fue que los dos se habían dejado de seguir en Twitter, según lo apuntado por muchos “fanáticos” de la pareja.

En ese momento, una periodista había informado que ambos habían tomado la decisión de separarse, pero el mismo Agüero respondió que esas versiones no eran ciertas y que “estaban inventando y jodiendo”.