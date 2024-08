La ministra de Educación de la Provincia, Soledad Martínez, subrayó este lunes que el Gobierno está abierto al diálogo con la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), pero enfatizó que estas conversaciones no pueden llevarse a cabo a gastos del normal dictado. de clases. Martínez aseguró que las negociaciones deben desarrollarse con los estudiantes en las aulas y no con paros que interrumpan el proceso educativo.

“No se puede perder un día más de clases. Las negociaciones tienen que ser con los chicos en las aulas”, afirmó Martínez, haciendo hincapié en el impacto negativo que los paros tienen en el aprendizaje de los alumnos. La ministra subrayó que el Gobierno tiene una vocación de diálogo, pero no puede comprometer el derecho a la educación de los estudiantes.

El conflicto se centra en la Ley Provincial Nº3447, que establece el Adicional al Desarrollo Profesional Docente, un bono equivalente al 15% del salario para los docentes que mantengan un récord de asistencia razonable. La ley, que fue aprobada por amplia mayoría en la Legislatura neuquina, fue un punto de fricción entre el Gobierno y el gremio ATEN.

Martínez dejó claro que la Ley del Adicional al Desarrollo Profesional Docente no está en discusión y que no se contemplan devoluciones por los días no trabajados durante los paros recientes. Según el Consejo Provincial de Educación (CPE), los descuentos se aplican a quienes no se presentaron durante los paros del 31 de julio, 1, 6, 7 y 8 de agosto.

“La discusión no puede ser a costa de suspender las clases. Para que haya diálogo, debe ser sin afectar el derecho de los chicos a recibir educación”, concluyó Martínez