Un día de camping con una familia amiga se transformó para el matrimonio de Fabián Ferrera y María Elena Delgado en uno de los hechos de más dolor y angustia que conmocionó a todo el país.

Ese día, 28 de septiembre de 2008, su hija Sofía que tenía 3 años y 8 meses, desapareció en tan solo unos minutos dentro del camping en la localidad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Pese a que rastrillaron toda la zona y se emitió una alerta a nivel nacional e internacional para dar con su paradero, nunca apareció.

Ayer, 28 de septiembre, se cumplieron 16 años de su desaparición. Su mamá, María Elena, compartió en su red social una imagen creada por la Inteligencia Artificial de su pequeña, que en la actualidad ya tendría 19 años.

“28/9 se cumplen 16 años sin Sofi. Sofi está en algún lugar y la seguimos buscando. Te esperamos”, escribió junto a la imagen.

El nombre de Sofía Herrera fue recurrente en particular durante este año en diarios y noticieros. A principio de año, tras un pedido a la justicia por parte de la familia, se le hizo un examen de ADN a una adolescente de 17 años en San Juan muy parecida a Sofía, según la última actualización de su rostro.

Sin embargo, tras varios rechazos de la justicia que entendía que no era la menor buscada, finalmente se hizo el examen para tranquilidad de la familia: dio negativo.

Luego en el marco de la búsqueda de Loan Peña en Corrientes, la imagen de la hija de uno de los detenidos se viralizó tras ser captada por un noticiero.

El parecido con Sofía detectado por varias personas también se hizo eco en las redes sociales y se generaron conclusiones, teniendo en cuenta que el padre había estado en Río Gallegos en el marco de su actividad como militar. Sin embargo, también fue descartado ya que se trataba de su hija biológica.

EL HOMBRE BUSCADO QUE SIGUE SIN APARECER

El ciudadano chileno conocido como "Espanta la virgen" tiene vigente en su conta pedido de captura internacional por parte de la Interpol hace ya varios años dentro de la causa.

El hombre estuvo vinculado desde un inicio en la casa. Al inicio de la investigación declaró que una persona que el conocía había atrapado, sin querer, a Sofía en una trampa para zorros. Sin embargo, se descartó y no se lo vínculo más.

No obstante, el dato firme de su participación en la desaparición de Sofía llegó de la mano de Néstor, un nene que estaba en el camping el día que desapareció Sofía.

El joven aseguró que a Sofía se la llevó un hombre en un auto gris, que iba con un perro y la imagen que describió coincidía justamente con la de Dagoberto Díaz.

La justicia entonces nuevamente requirió su convocatoria tras este nuevo dato, pero ya no pudieron dar con él. Según se conoció, es una persona que no usa tarjetas de crédito y que no tiene una vivienda fija, sino que rotaba deambulando habitualmente entre Argentina y Chile. A la fecha sigue sin aparecer.