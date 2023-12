En un marco de constante crisis económica en el país y con caída en las ventas, ADNSUR charló con Sebastián Aguirre quien asumió como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia. En este sentido, se refirió a las expectativas y la situación comercial en la ciudad.

“Tenemos la expectativa de continuar el trabajo que se viene haciendo desde la Cámara”. En esta línea, avizoró un año de “mucho trabajo”.

En tanto, se refirió a la situación actual del comercio en Comodoro y sostuvo “que es una época de reacomodamiento. Lo que se vino dando en el último tiempo, diría, pos-pandemia, la pandemia nos obligó a hacer una primera reestructuración, y después pos-pandemia lo que se produjo fue una distorsión de precios, de productos, entonces hoy no hay valores relativos de las cosas”.

“A partir de eso, hoy estamos todos nadando en aguas desconocidas. Yo ya tengo 22 años de comerciante, y vengo de una familia comerciante que tiene más de 50 años, siempre en el rubro comercio. Hoy es una situación, te diría, típica, la merma de consumo ya se venía dando, te diría que observamos un año casi completo de recesión, donde la cantidad de tickets ha venido cayendo por goteo, sistemáticamente, con los precios subiendo. Hay un combo relativamente complicado”.

Por otra parte, habló sobre los anuncios del presidente Javier Milei, sobre las relaciones laborales. En este sentido, explicó que “los que tenemos estructuras relativamente pequeñas” y “establecemos una relación diferente con nuestros empleados, nuestros empleados son parte integral de lo que es nuestro manejo diario, entonces no cambia demasiado”.

“Sí es cierto, la verdad es que tampoco hay nada implementado, está todo en un veremos, en un limbo que hay que ver cómo está, de hecho ni siquiera está vigente el DNU, dado los plazos, al no tener un plazo fijado tampoco está vigente al día de hoy”, agregó el presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro.

Además, añadió: “La relación laboral en sí no debería cambiar sustancialmente, independientemente de lo que tenga que ver en la relación del empleado con el sindicato. En el tema de los empleadores no cambia sustancialmente. Podría ser el tema del contrato a prueba que se extiende de tres a ocho meses, pero no hay muchas más variaciones en lo que respecta a la condición laboral de nuestros empleados. A aquel empleado que tiene mucho tiempo con uno y que se establece una relación casi familiar en las pequeñas pymes, yo creo que esa relación va a seguir estando. No cambia demasiado”, concluyó.