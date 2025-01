El aumento de las Tasas Municipales para el año 2025 en Cipolletti está generando controversia. El ajuste de hasta un 304% no parece corresponder con la realidad económica, dado que supera ampliamente el índice de inflación proyectado para el próximo año, que ronda el 25%. Al tomar como base la tasa de diciembre de 2023 y aplicar un incremento mensual durante 2024, el resultado es un aumento de un 182%, mucho más alto que la inflación acumulada en el año (112%).

¿Por qué este 67% adicional?

El presupuesto 2025 incorpora un aumento adicional del 67%, lo que eleva el ajuste total a un 304%. Sin embargo, no queda claro por qué se justifica este porcentaje, ya que el índice de inflación acumulada para 2024 ya superó el incremento que se aplica a las tasas, y el aumento proyectado para 2025 no debería ser tan drástico.

En lugar de aplicar un incremento con base en la inflación proyectada para el próximo año, la tasa actualizada debería ajustarse solo al índice de enero, pero no más. La justificación oficial del aumento por la valorización fiscal no tiene sentido, ya que el servicio que presta la Municipalidad no tiene relación directa con la valuación fiscal, un factor que incluso fue dejado de utilizar desde 2018.

Según las cifras actuales, el aumento de las tasas municipales estaría duplicando el ajuste. La fórmula de cálculo que integraba la valuación fiscal fue reemplazada en 2018, y a partir de ese momento, los incrementos deben ser calculados con base en previsiones de inflación, no en la valuación fiscal.

El aumento se vuelve aún más cuestionable considerando que las tasas municipales representan solo un 14,1% de los ingresos del municipio, con un superávit de 3.900 millones de pesos proveniente del año anterior. Además, la coparticipación nacional se actualizó en un 48%. Estos factores indican que no era necesario aplicar un ajuste tan alto.

El impacto sobre los más vulnerables

El aumento mensual de las tasas, aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera acumulativa, afecta principalmente a quienes no pueden pagar las tasas de forma anual, que suelen ser las personas con menos recursos. Este sector es el que más siente el impacto de los ajustes, que no se ajustan a la realidad económica de cada contribuyente.

