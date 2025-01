ecinos de Villa La Angostura están en pie de guerra tras denunciar que un grupo de personas, entre las que se encontraba Juliana Awada, ex primera dama de la Nación, realizó fogones ilegales en el Cerro Dormilón, una zona protegida dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Las actividades fueron llevadas a cabo el pasado fin de semana, específicamente durante la noche del sábado, en una zona no habilitada para acampar a tan solo 300 metros del sector permitido.

El incidente causó gran indignación entre la comunidad local, dado que estamos en una época de alto riesgo de incendios forestales. Testigos presenciales explicaron que, alrededor de las 22:15, al bajar de la cumbre, vieron un fogón encendido en el borde de un bosque de lengas, y utilizaron binoculares para corroborar el tamaño y la ubicación exacta del fuego.

Tiempo en Neuquén: la lluvia trae alivio, pero hay alerta por tormentas

Intervención y denuncia a Parques Nacionales

Al percatarse de la situación, los vecinos intentaron alertar a los infractores. “Comenzamos a alumbrarlos con linternas y usamos el silbato de rescate. Afortunadamente, minutos después apagaron el fogón”, detallaron. Sin embargo, preocupados por las posibles consecuencias, regresaron al lugar a la 1 de la madrugada del domingo, comprobando que el fuego ya no estaba activo.

Durante la mañana del domingo, uno de los testigos observó desde una loma cercana dos carpas instaladas en el lugar, y poco después, divisaron a cinco personas caminando cerca del refugio. Entre ellas, reconocieron a Carola del Bianco y ‘Paquito’ Mayorga, quienes tienen una casa en el Machete Country Club, así como a Juliana Awada, a quien identificaron en redes sociales.

Temporada de verano en Comodoro y Rada Tilly ¿cuánto cuesta pasar un día de camping?

Los testigos decidieron confrontar al grupo, advirtiéndoles sobre la ilegalidad de sus acciones y la peligrosidad de encender fogones en esa zona en esta época del año. “Les comentamos que los habíamos visto acampando y haciendo fuego, y que lo habíamos denunciado a Parques Nacionales”, explicaron. Aunque algunos intentaron evitar el contacto visual, uno de los hombres admitió la falta, aunque minimizó la gravedad: “Es verdad, está mal, pero quedate tranquilo que dejamos todo impecable”.

A pesar de la disculpa, los testigos señalaron que esta no fue la primera vez que se denuncian fogones ilegales en la zona, y criticaron la falta de controles efectivos por parte de los guardaparques, quienes no pudieron identificar a los responsables "in fraganti" en ocasiones anteriores.

Un municipio patagónico advirtió sobre la venta ilegal de lotes sociales

Redes sociales como prueba

La controversia se intensificó cuando los vecinos, decididos a encontrar a los responsables, revisaron redes sociales y descubrieron que Juliana Awada había publicado el 7 de enero imágenes en su cuenta de Instagram tomadas en el Cerro Dormilón. En una de las fotos, se puede ver el lugar exacto donde se había realizado el fogón, con brasas aparentemente cubiertas por arena, lo que confirma la denuncia.

Este hallazgo generó un profundo malestar en la comunidad, que considera que la presencia de la ex primera dama en el grupo refleja una falta de respeto por las normativas de conservación y protección del medio ambiente, especialmente en áreas protegidas como el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Con información de LMN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.