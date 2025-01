La sequía no da tregua en Picún Leufú, pero el agua no es el único problema. Según Juan Cruz Llorens Plantey, productor local, de las cuatro bombas de agua existentes en la zona, solo una funciona. Esto hizo que muchos agricultores abandonan la siembra o buscan soluciones alternativas. "El año pasado logré salvar mi cultivo de maíz después de insistir por asistencia, pero este año decidí no sembrar. Las bombas volvieron a fallar ", explicó en diálogo con LU5.

El sistema de riego, dividido entre las márgenes derecha e izquierda del arroyo Picún Leufú, ha complicado aún más la gestión del agua. "Se crearon consorcios independientes que introdujeron más intermediarios, lo que dificulta que los agricultores accedamos directamente a decisiones y recursos", denunció.

Promesas incumplidas y abandonadas

A pesar de los anuncios de mejora, las bombas siguen sin funcionar correctamente. "Nos prometieron soluciones, pero solo dos de las bombas operan a los medios. La falta de transparencia en la elección de representantes agrava la situación, porque nadie responde", señaló Llorens Plantey.

El productor insiste en que es necesario pensar más allá de la emergencia inmediata. Proponer la construcción de embalses en el arroyo Picún Leufú, una medida que garantizaría un suministro eficiente y sostenible para los cultivos. "Es urgente que el gobierno se acerque con un proyecto serio y realista para abordar esta crisis", enfatizó.

Para Llorens Plantey, la falta de unidad entre los productores y la inacción de las oficinas de riego están sentenciando al sector agrícola. "La desunión y la pasividad están condenando a nuestra región al estancamiento permanente ", concluyó.