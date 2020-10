COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – En la tarde del martes, el Gobierno Provincial publicó un nuevo decreto en el que se establecen las medidas preventivas y de protección que regirán en Chubut hasta el próximo 10 de noviembre.

El documento establece la continuidad del aislamiento en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, sin embargo los gimnasios y locales gastronómicos seguirán abiertos respetando el protocolo. Pero en el DNU no se contempla la posibilidad de brindar misas en iglesias y templos, algo que desde el municipio se había adelantado que se pediría contemplar al Gobierno provincial aunque con un 30% de la capacidad; pero finalmente esta medida no fue incluida en las nuevas disposiciones lo que generó malestar en el sector eclesiástico.

“Nos llama la atención y mucho, porque la semana pasada desde el ejecutivo municipal se decía que se iba a pedir el gobernador la apertura y nos están engañando, nos han dicho si se lo han pedido pero no nos han dado la respuesta”, manifestó a ADNSUR el obispo de Comodoro, Joaquín Gimeno Lahoz.

Asimismo, destacó la importancia que tiene la contención espiritual en estos momentos de pandemia, y señaló que “nos da la impresión de que el hombre solo es materia y el espíritu no tiene nada que ver en todo esto, pero si hay algo que fortalece es tener la palabra de Dios”.

El obispo explicó que las iglesias y los templos tienen mayor superficie que otros espacios comerciales que han sido habilitados en la ciudad. “Nadie pedía que se llenaran los templos, sino que nos dejaran ocupar un tercio, en la Catedral podrían estar a 10 metros uno de otro”, dijo.

Y cuestionó que “uno no alcanza a entender por qué están contra la reunión religiosa o impidiendo la celebración del culto. Tenemos más feligreses que nunca a través de las redes pero no es lo mismo”, indicó. Mientras explicó que hay muchas personas que quieren bautizarse o casarse, y que se han presentado protocolos muy serios desde el mes de junio: “Tenemos que ser obedientes con mucho dolor y un poco fastidio porque no nos tratan en la misma medida que tratan otras cosas”, finalizó.