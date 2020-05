RAWSON (ADNSUR) - El Gobierno del Chubut, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) que conduce Leonardo Das Neves, continúa realizando controles en las rutas de toda la provincia en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

En ese sentido, el subsecretario de Seguridad Vial remarcó que “el sistema de permisos está funcionando correctamente, cada vez tenemos menos inconvenientes con la gente que circula sin el mismo. Sin embargo, el hecho de empezar a aplicar la flexibilización de ciertas actividades hace que tengamos nuevos actores que deben reacomodarse y entender que si van a conducir un vehículo deben sacar un permiso de circulación”.

“Hasta hoy han venido bien, en el puesto fijo que tenemos en Ruta 3 tanto en el acceso norte como sur de Trelew, tenemos un promedio de 1.400 vehículos que pasan durante el día. Cuando empezamos a hacer esos controles nos encontrábamos con varios vehículos que se lanzaban a las rutas sin permisos. Hoy esa situación no pasa”, remarcó el funcionario provincial.

Retenes

Leonardo Das Neves, manifestó que “hoy la APSV cuenta con el equipo de medición de temperatura, y cada vehículo que se para, se le solicita el permiso de circulación, se anota el nombre en una planilla y se toma la temperatura. Eso se combina en una base de datos con las Áreas Programáticas de toda la provincia y con Defensa Civil”.

El titular de la APSV, destacó que “Chubut ha sido pionero en este ataque al COVID-19 gracias al Gobernador Arcioni que se ha puesto a la cabeza de este operativo y el operativo de Seguridad que le brinda la tranquilidad al equipo de Salud para que pueda trabajar de la mejor manera”.

Ingresos a Chubut

En ese sentido, Leonardo Das Neves remarcó que “los ingresos a la Provincia están limitados y sabemos que pueden ingresar por Arroyo Verde, Ramón Santos o ruta 40 de 8 a 16 horas y desde el Ministerio de Seguridad se ha hecho un trabajo importante para controlar a todas las personas que circulan por las rutas”.

Destacó además que “el propio ministro de Seguridad, Federico Massoni, estuvo trabajando en los distintos retenes que se realizan en los ingresos a las ciudades”.

Reducción de accidentología vial

El titular de Seguridad Vial, aprovechó la oportunidad para remarcar el trabajo que se ha realizado desde el minuto uno del aislamiento social, preventivo y obligatorio en las rutas, lo que arroja “una merma en el tránsito en las rutas con una reducción de hasta el 75% de accidentología vial”.

“En abril tuvimos 3 siniestros viales con heridos sin riesgo de vida y no hemos tenido ningún siniestro con fallecidos. Se debe a la gran fiscalización que se ha distribuido en toda la provincia y que aquel que no tenga permiso para circular no lo haga”, indicó Leonardo Das Neves.