Este martes, en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia se llevó a cabo una actividad para la correcta higiene de las manos. En este marco, Claudia Contreras, enfermera en control de infecciones, habló con ADNSUR sobre la importancia de enseñar y mantener un correcto lavado de manos.

“Desde el Hospital Regional estamos haciendo una campaña de ‘lava manos’ a la población, sobre la importancia de lavarse las manos, porque salva vidas”.

“Es una tarea muy simple que el Covid enseñó a toda la población. Nosotros como agente de salud, lo venimos haciendo todos los años ,tanto el 5 de mayo que es el Día Mundial de la Higiene de Manos como el 15 de octubre”

“Entonces nosotros hacemos recordar esta tarea sencilla que es el lavado de manos. Nos estamos olvidando, sabiendo que ya pasaron cuatros años (de la pandemia) de lavarse las manos. Vamos a algún lado, tenemos que lavarnos las manos porque las bacterias están en todos lados. La resistencia antimicrobiana viene muy difícil, muy complicada para nosotros que no hay antibióticos ya, por eso hay restricción”, agregó.

“Tenemos que prevenir la infección. Las gripes en esta época, recién estamos en primavera y tenemos mucha gente internada con bronquiolitis, mucha consulta en niños y pediatría. Los llevamos al parque, al pelotero pero no olvidamos por rutina que tenemos que enseñarles a lavarse las manos. Lo que hacíamos en tiempo de covid, tenemos que mantenerlo. Enseñémosle y sigamos con los chicos especialmente”, añadió Contreras.

Respecto al lavado de manos, la enfermera recordó que “Pongo agua, jabón y y me hago la presión. Especialmente entre los dedos y en la parte del dorso”.

“Es importante cada vez que como algo, me lavo las manos, voy en el colectivo y luego me lavo las manos. Tenemos que enseñar no solo en el colegio, sino diariamente. Por eso el Hospital Regional sale a la población con esta campaña”, concluyó.