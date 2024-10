Ángel Jesús Barredo (77) es un ejemplo de que la pasión por la panadería puede ser de por vida. Desde que tenía 4 años, cuando ayudaba a su padre, un español que se convirtió en panadero en Buenos Aires y Trelew, Ángel mamó el oficio y hoy, sigue haciendo de la panadería su vida.

Luego de recibirse como técnico electromecánico y trabajar por un tiempo en la industria, Ángel decidió volver a sus orígenes. En 1984, abrió las puertas de La Hispano Argentina, un emprendimiento que nació en Rawson y que hoy, 40 años después, sigue siendo un ícono en Comodoro Rivadavia.

"Siempre quise disfrutar un poco la vida, no depender de nadie, entonces trabajé yo, con mi señora por supuesto. La gente ya me conoce, sabe que viene y acá estoy. Trato de hacer las mejores facturas, la gente dice que son las mejores facturas de Comodoro. Trato de seguir una línea y no salirme de ahí", cuenta Ángel, orgulloso de su legado.

En sus mejores épocas, La Hispano Argentina llegaba a vender hasta 100 docenas de facturas por día. "Era una época en que no había muchas panaderías. Eran contados con los dedos de la mano. Los domingo poníamos números y la gente hacía cola afuera. El domingo era sagrado, no cerramos nunca", recuerda.

Hace 10 años, cuando una de sus nietas enfermó, Ángel y su esposa, Elsa María Pires, con quien compartió 52 años de matrimonio, decidieron dejar de atender los domingos para ir a verla. Así continuaron hasta que ella se fue, pero desde entonces la persiana ese día nunca más se abrió.

Hace seis años, la vida volvió a sorprender a Ángel cuando Elsa sufrió un cáncer fulminante que la arrebató de su lado. En soledad, Ángel continuó con su trabajo, pero mucho más relajado, casi como un hobby.

En la actualidad, saca alrededor de 20 docenas de facturas por día que casi se le escapan de las manos. Es que su receta es única y 100 por ciento casera, una delicia digna de buscar, algo que lo enorgullece.

"Sigo con esto como una forma de vida, porque si es por decir no trabajó más, me siento en un sillón y espero que venga la guadaña o miro televisión. Pero yo me siento activo todavía así que sigo trabajando", afirma Ángel, quien a sus 73 años continúa al frente de La Hispano Argentina, el legado que heredó de su padre y que hoy, 40 años después, sigue siendo sinónimo de las mejores facturas de Comodoro Rivadavia.