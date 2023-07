Se le trabó la uña esculpida en el botón del inodoro y la tuvieron que ayudar los bomberos

Una joven fue rescatada por Bomberos Voluntarios luego de que una uña se le quedó trabada en el botón de la mochila del inodoro. Como se trataba de una uña esculpida, se trabó al instante y no pudo sacarla por sus propios medios.

El insólito hecho ocurrió la tarde del jueves en la oficina de Rentas del edificio de la ciudad de Centenario, en Neuquén, cuando una adolescente pidió pasar al baño.

Al terminar de hacer sus necesidades, procedió a pulsar el botón pero la uña, que es de un grosor mayor al de una común, quedó aprisionada. Y aunque intentó por sus propios medios poder sacarla, fue imposible.

Luego de pedir ayuda, un vecino se acercó primero con algunas herramientas e intentó ayudarla en vano.

Por lo que tuvieron que acudir a los bomberos, quienes lograron poner a salvo el índice derecho, según publicó el portal Centenario Digital.

El jefe de Bomberos, Patricio Álvarez, recordó ante este tipo de situaciones que lo recomendable es que "no hagan esta maniobra de doblar el dedo para apretar el botón, por no querer quebrarse la uña".

Explicó que "se pueden encontrar con esta situación que, si bien no pone en riesgo nada, es algo muy incómodo porque el plástico adquiere un poco de filo y da la sensación de que me va a cortar. Eso tiene una tuerca de plástico que se saca de abajo y, al poner el dedo de esa manera, se traba, y lo que genera es que no salga", señaló Álvarez .