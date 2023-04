Una nueva versión del Documento Nacional de Identidad (DNI) se oficializó por parte del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). El mismo será obligatorio sólo para algunos ciudadanos argentinos.

Este nuevo DNI será para aquellos ex-combatientes de la guerra de las Islas Malvinas, las cuales deberán tramitar el nuevo Documento Nacional de Identidad, a partir de la disposición 214/23 y de acuerdo al artículo 17 inciso f) de la Ley Nº 17.671,

El diseño destaca y visibiliza la condición de héroe o heroína que les pertenece a los ex combatientes de Malvinas, según Ley Nacional Nº 23.118, que ordena condecorar a todos los que lucharon en la guerra por la reivindicación territorial de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones bélicas del 2 abril al 14 de junio de 1982.

Desde el Ministerio del Interior aclararon que aquellos combatientes que no quieran realizarlos y decidan continuar con su anterior DNI podrán hacerlo.

"Determinase que los Documentos Nacionales de Identidad para personas ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas, emitidos con anterioridad al dictado de la presente medida, conservarán plena validez hasta su fecha de vencimiento o hasta tanto se emita un nuevo ejemplar", señala el artículo 2° de la normativa oficial.

¿QUIÉNES PODRÁN TRAMITARLO?

Según la disposición, el trámite para tener esta versión de reconocimiento será únicamente para aquellas personas que “acrediten la calidad de ex combatiente de la guerra de las Islas Malvinas, llevarán en el DNI el siguiente distintivo: 'EX COMBATIENTE, HEROÍNA DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS', 'EX COMBATIENTE, HÉROE DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS'", puntualiza la disposición.

El trámite se podrá realizar a través de los centros del Renaper o en el registro civil.