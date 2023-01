Un joven de 27 años usa las redes sociales para difundir su trabajo como sexólogo. Da consejos en Instagram y Tik Tok, pero recientemente sorprendió a sus seguidores con una dolorosa historia de amor.

Comenzó diciendo que la relación comenzó en su adolescencia. Se enamoró perdidamente de su compañera de colegio, la presentó en su familia y pasó muchos años junto a ella. "Cuando terminé mis estudios me puse a trabajar porque dije: 'tenemos un futuro juntos por el que luchar'. Y nos fuimos a vivir juntos".

El joven mexicano explicó que al poco tiempo su novia le dijo que estaba embarazada pero que una vez que se hizo los estudios, resultó ser un "embarazo psicológico".

A partir de ese episodio, David decidió hacerse la vasectomía. Sentía que no era el momento de ser padre: "No quería tener hijos, nunca me he visto con niños". Aunque por distintos motivos, nunca llegó a contarle a su novia que se había sometido al procedimiento para evitar los embarazos. Y entonces llegó la sorpresa que nunca imaginó.

Él ya había superado todas las instancias posteriores a la operación, la vasectomía ya estaba funcionando correctamente, ya no era fértil. "Y un día llegó a casa y me dijo: 'Estoy embarazada'. Pensé que sería otro embarazo psicológico, pero esta vez los estudios dieron positivo".

DESCUBRIÓ QUE LO ENGAÑABA

"Obviamente, ella no sabía que tenía la vasectomía y le pregunté algo histérico ‘¿de quién era?’". En ese momento la joven se hizo la desentendida, negó todo pero al poco tiempo David se enteró que el padre de aquel bebé que venía en camino era su mejor amigo: "Me llevaba con él desde la primaria", contó.

El escándalo lo llevó a querer escapar de su ciudad. Dejó Córdoba, se mudó a Puebla "porque no quería saber nada más con ellos, porque no quería que me siguieran lastimando".

Sin embargo el vínculo se volvió cada vez más tóxico e intenso. "A pesar de haber dejado la ciudad ella encuentra la manera de encontrarme. Me dice que si yo quiero sus dos hijos pueden ser mis hijos, claro porque ya tiene 2".

David continuó describiendo que el problema todavía sigue vigente a pesar del paso del tiempo: "No volví a tener novia desde ese día, ya casi se cumplen nueve años que estoy soltero, porque cada vez que quiero salir con alguien, ella busca la manera de arruinarlo y hacer muchas mamadas que hacen que las mujeres con las que salgo, pues prefieran ahorrarse ese problema y me dejan".

El impactante testimonio del joven generó miles de comentarios de sus seguidores que le pidieron más detalles sobre lo que queda de aquella relación. David aseguró que la mujer siempre reaparece: "La bloqueo en mis redes pero igual encuentra la manera de buscarme y como hago contenido en Instagram no le resulta difícil encontrarme".

Fuente: Clarín