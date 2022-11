Se estaban conociendo, le contó que era madre de tres hijos y la respuesta del hombre la descolocó

El caso de una mujer generó un gran debate en las redes sociales, luego de exhibir la captura de una conversación con quien parece ser una persona que estaba conociendo para tener una cita.

La mujer le confesó al joven que tenía tres hijos, y recibió una inesperada respuesta que la dejó sin palabras.

La usuaria @ladyinred compartió una captura de WhatsApp de una charla entre una chica y una persona con la que aparentemente “hay onda” y la relación pretende avanzar un paso más.

“Responsabilidad afectiva, asertividad y honestidad” comenzó detallando la cuenta de Twitter, en el posteo, acompañándolo con la captura que mostraba la conversación que causó controversia, que comenzaba con una confesión y una incómoda pregunta por parte de la mujer de la charla: “Tengo tres hijos, eso sería un problema para ti?”.

“Disculpa pero sí. No es mi meta de vida en este momento” contestó el joven, a lo que la mujer, casi sin entender su respuesta, preguntó comprender la postura: “Y porque el que yo tenga hijos es un problema para ti?”.

Fue entonces que el muchacho dejó un extenso mensaje que desembocó en una catarata de opiniones en los comentarios: “Porque sé lo que demanda tener un hijo, imagina tres. Me gustan los niños, pero se que son extremadamente dependientes de sus padres”.

“Y tu debes cumplir tu papel en cuidarlos y hacerlos tu prioridad y pues no quiero participar en eso. Estoy en la fase de viajar, aprovechar mi dinero, en disfrutar, ser feliz sin preocupaciones. Disculpa la sinceridad, pero así es como lo veo, no vale la pena comenzar algo que no llegará a ningún lado” terminó el chico, reflejando un poco los objetivos que parecen tener las nuevas generaciones.

El posteo llegó a recolectar cerca de 115 mil me gusta, y dentro de las respuestas, los usuarios se cruzaron por las diferentes posturas que, por un lado defendían la responsabilidad del chico, mientras que el otro apostaba por el temor a los compromisos.